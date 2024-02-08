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過年外送不打烊！折扣優惠碼整理　Uber Eats折50、foodpanda半價

▲過年期間兩大外送平台都正常運營「不打烊」，同時除夕開始祭出「優惠碼」，foodpanda享搶半價優惠碼，Uber Eats 可抵50元。（圖／記者周淑萍攝）
▲過年期間兩大外送平台都正常運營「不打烊」，同時除夕開始祭出「優惠碼」，foodpanda享搶半價優惠碼，Uber Eats 可抵50元。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

過年懶人福音！根據Uber 官方說明，平台除夕及春節期間維持正常營運。foodpanda也表示「過年不打烊」，同時為了提高騎士上線接單意願，foodpanda提供加碼獎金和雙倍小費活動，消費者給多少小費，foodpanda同時補貼同額小費給外送夥伴。此外，雙平台過年活動滿滿，foodpanda從明（9）日開始連6天搶半價優惠碼，Uber Eats 同樣在除夕當天開始到初六，輸入優惠碼可享50元折抵優惠。

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🟡foodpanda
foodpanda從除夕（2/9）到初五開市( 2/14) 連續6天每天上午11點，輸入每日指定優惠碼即可獲得隨機優惠。率先公布除夕第一天優惠碼為【龍年大吉】，可享美食外送 5 折優惠、生鮮雜貨 66 折超殺優惠，優惠數量有限，兌完為止。其他天的優惠碼每天會陸續公布。

此外，今年加碼推出「福氣龍厚禮刮刮卡」，即日起至 2 月 14 日於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡，有機會免費入住福容大飯店、獲得台北美福大飯店自助餐券、Fuji 日式按摩槍、foodpanda 美食金等好禮。

▲foodpanda 除夕限定優惠碼【龍年大吉】，享美食外送 5 折優惠、生鮮雜貨 6.6 折，同時指定店家還可領刮刮卡。（圖／官方提供）
▲foodpanda 除夕限定優惠碼【龍年大吉】，享美食外送 5 折優惠、生鮮雜貨 6.6 折，同時指定店家還可領刮刮卡。（圖／官方提供）
🟡Uber Eats
2月9日～2月15日過年美食外送優惠，輸入當日專屬的優惠碼，於指定的時間使用可享滿199元折50元優惠。

📍2/9「除夕圍爐」，使用時間為上午10：00至下午10：00
📍2/10「初一早」，使用時間為上午10：00至下午10：00
📍2/11「初二早」，使用時間為上午10：00至下午10：00
📍2/12「初三睡到飽」，使用時間為下午2：00至下午5：00
📍2/13「初四接財神」，使用時間為下午2：00至下午5：00
📍2/14「初五賺不完」，使用時間為下午2：00至下午5：00
📍2/15「初六開工早」，使用時間為上午7：00至上午10：00

▲Uber Eats 於2月9日～2月15日輸入當日專屬的優惠碼，於指定的時間使用可享滿199元折50元優惠。（圖／官方提供）
▲Uber Eats 於2月9日～2月15日輸入當日專屬的優惠碼，於指定的時間使用可享滿199元折50元優惠。（圖／官方提供）
以往在除夕夜期間外送平台可能會短短暫停幾小時，近年大多都是全年無休，雖然平台服務繼續，但很多店家都會店休，可以選擇餐廳相對減少，如果又有寒流，民眾等待時間會更久，下單前要有心理準備。而根據之前的經驗，通常要到初三平台上的餐廳數量和外送騎士才會逐漸恢復數量。

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