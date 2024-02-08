過年外送不打烊！折扣優惠碼整理　Uber Eats折50、foodpanda半價

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foodpanda從除夕（2/9）到初五開市( 2/14) 連續6天每天上午11點，輸入每日指定優惠碼即可獲得隨機優惠。率先公布除夕第一天優惠碼為【龍年大吉】，可享美食外送 5 折優惠、生鮮雜貨 66 折超殺優惠，優惠數量有限，兌完為止。其他天的優惠碼每天會陸續公布。
此外，今年加碼推出「福氣龍厚禮刮刮卡」，即日起至 2 月 14 日於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡，有機會免費入住福容大飯店、獲得台北美福大飯店自助餐券、Fuji 日式按摩槍、foodpanda 美食金等好禮。
🟡Uber Eats
2月9日～2月15日過年美食外送優惠，輸入當日專屬的優惠碼，於指定的時間使用可享滿199元折50元優惠。
📍2/9「除夕圍爐」，使用時間為上午10：00至下午10：00
📍2/10「初一早」，使用時間為上午10：00至下午10：00
📍2/11「初二早」，使用時間為上午10：00至下午10：00
📍2/12「初三睡到飽」，使用時間為下午2：00至下午5：00
📍2/13「初四接財神」，使用時間為下午2：00至下午5：00
📍2/14「初五賺不完」，使用時間為下午2：00至下午5：00
📍2/15「初六開工早」，使用時間為上午7：00至上午10：00
以往在除夕夜期間外送平台可能會短短暫停幾小時，近年大多都是全年無休，雖然平台服務繼續，但很多店家都會店休，可以選擇餐廳相對減少，如果又有寒流，民眾等待時間會更久，下單前要有心理準備。而根據之前的經驗，通常要到初三平台上的餐廳數量和外送騎士才會逐漸恢復數量。
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