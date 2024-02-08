運彩看天下／Curry也難擋衰退　盤口「劇透」勇士、湖人交易名單

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獨行俠傳出對於前鋒Andrew Wiggins有高度興趣，雖然Wiggins在他生涯第11個NBA球季，數據明顯下滑，但美媒分析指出，Wiggins仍有一定的實力，若能換個環境，有機會東山再起。
另外，目前獨行俠戰績28勝23敗，在西區排名第8，正在為季後賽努力，反觀勇士戰績僅23勝25敗，排名第11，Stephen Curry也難拯救衰退中的勇士，球團可能醞釀交易，改變體質，盼能至少擠進附加賽。
🏀老鷹Bogdan Bogdanovic交易至湖人💰 賠率10
湖人雖奪下史上首個季中錦標賽冠軍，但近況下滑明顯，起伏非常大，球團也積極醞釀交易，其中老鷹前鋒Bogdan Bogdanovic將是熱門人選。
美國媒體分析指出，Bogdanovic能立即為湖人的後場提供幫助，同時在季後賽中，Bogdanovic的得分能力將對湖人隊大有裨益。不過湖人手中的籌碼不多，因此要交易並不容易。
🏀公牛DeMar DeRozan交易至熱火 💰賠率 3
公牛兩大球星Zach LaVine和DeMar DeRozan交易傳聞沸沸揚揚，其中34歲的DeRozan仍有一定的宰制利，場均攻下22分，命中率達到46.5%，也是公牛最佳的交易籌碼。
根據報導指出，熱火最有可能是DeRozan的新東家，若能轉戰邁阿密，與Jimmy Butler 和 Bam Adebayo，戰力將大幅提升，也將成為爭冠的黑馬之一。