初四迎財神麥當勞買一送一！必勝客送發財金　肯德基炸雞蛋撻招財

初五開工迎財神！習俗禁忌一覽　吃這物旺財運、快倒垃圾「送窮」

▲大年初五是開市開工迎財神的日子，習俗、禁忌不可不知，今天快倒垃圾「送窮」。（圖／記者黃韻文攝）
▲大年初五是開市開工迎財神的日子，習俗、禁忌不可不知，今天快倒垃圾「送窮」。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文／綜合報導

大年初五開工迎財神！命理專家楊登嵙表示，今（14）天初五不僅是西洋情人節，也是重要日子，傳統上是春節假期結束之際，從大年初一到初四諸多禁忌，在初五這天全破，又稱「破五」，此外，大年初五也是五路財神生日，要迎財神來旺財運。

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曾在《開運鑑定團》、《命運好好玩》擔任老師的黃子容分享，今（14）天初五可吃地瓜補財運，最好是吃烤地瓜，或是熱的地瓜，不吃冷地瓜。若是過去一年財運不佳的人，也能在初五這天吃一顆黑糖，提升財運好運氣。

▲初五開市。（圖／NOWnews社群中心）
▲初五開市。（圖／NOWnews社群中心）
命理專家楊登嵙分享大年初五習俗、禁忌：

一、迎財神
大年初五是五路財神生日，在最早吉時打開家中大門和窗戶，燃香表示歡迎財神，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，願財神爺把金銀財寶帶來家裡，在新的一年裡大富大貴。

迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳多放一些糖果，供來訪客人吃個甜、分享甜頭。在大方分享、廣結善緣之下，能幫助新年財運亨通。

如果初五迎神這天太過小氣，財神會不願意靠近，甚至因為吝嗇而遠離。不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。

二、送窮
送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。

▲新年前大掃除，民眾會清除家中的廢棄物。（示意圖／取自Shutterstock）
▲傳統習俗初一至初四不清掃，並趁初五倒垃圾「送窮」，掃地則要由外往內掃，將福氣掃進家中。（示意圖／取自Shutterstock）
三、掃房子
臘月三十到正月初四，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了破五這天要大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑，掃地時則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

四、吃餃子
大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金元寶相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，給自己旺財運。

五、開市
春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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