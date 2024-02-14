初五開工迎財神！習俗禁忌一覽　吃這物旺財運、快倒垃圾「送窮」

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命理專家楊登嵙分享大年初五習俗、禁忌：
一、迎財神
大年初五是五路財神生日，在最早吉時打開家中大門和窗戶，燃香表示歡迎財神，還要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，願財神爺把金銀財寶帶來家裡，在新的一年裡大富大貴。
迎財神當天千萬不可以過於吝嗇，要多分享，家中客廳多放一些糖果，供來訪客人吃個甜、分享甜頭。在大方分享、廣結善緣之下，能幫助新年財運亨通。
如果初五迎神這天太過小氣，財神會不願意靠近，甚至因為吝嗇而遠離。不只得不到財氣，甚至接下來的一年恐怕也沒有好人緣。
二、送窮
送窮又稱「送五窮」、「送窮土」、「送窮灰」、「趕五窮」等，民俗認為，初一至初四不倒垃圾，能夠聚財，到了初五要倒出去，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。
三、掃房子
臘月三十到正月初四，一般是不打掃的，動掃帚等於將好運氣掃掉了，所以到了破五這天要大掃除，將垃圾掃到一個角落，並大聲放炮竹，把一切窮氣窮鬼給趕跑，掃地時則要從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。
四、吃餃子
大年初五吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金元寶相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，給自己旺財運。
五、開市
春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以正月初五為財神生日，選在這天開市將招財進寶，這一年的財運都會很旺。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。