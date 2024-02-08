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BLACKPINK成員Lisa個人公司LLOUD曝光！官網出現台灣　確定切開YG

▲Lisa個人品牌「LLOUD」正式曝光了，官網還特別放上為台灣時尚雜誌拍攝的影音花絮，成為第2位自立門戶的BLACKPINK成員。（圖／翻攝LLOUD官網）
▲Lisa個人品牌「LLOUD」正式曝光了，官網還特別放上為台灣時尚雜誌拍攝的影音花絮，成為第2位自立門戶的BLACKPINK成員。（圖／翻攝LLOUD官網）

記者詹鎰睿／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK的4位成員Jennie、Lisa、Jisoo、Rosé，雖然去年都已確定和YG娛樂續約團體約，但在個人約部分，大家似乎決定各自為戰。繼Jennie成立個人品牌「ODD ATELIER」之後，Lisa今（8）日也正式公布個人品牌「LLOUD」的消息，值得一提的是，官網還特別放上Lisa拍攝台灣時尚雜誌的花絮影音，格外掀起台灣粉絲關注。

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Lisa今日正式公開個人品牌「LLOUD」，官網正式上架，專門負責藝人的經紀管理事務，希望重新定義音樂，致力創造能登上全球熱門排行或是超越現今音樂類型作品為目標。另外，在官網簡介還寫到，雖然Lisa作為BLACKPINK的成員，但已經靠著音樂與時尚等各方面的全球影響力，成功走出該團體。

▲Lisa個人品牌成立。（圖／翻攝LLOUD官網）
▲Lisa的個人品牌官網，特別放上台灣時尚雜誌花絮影音。（圖／翻攝LLOUD官網）
接著官網還細數Lisa出道以來創造的金氏世界紀錄，包含2022年MTV音樂錄影帶大獎史上第一個獲獎的K-pop個人歌手、MTV歐洲音樂大獎史上第一個獲獎的K-pop個人歌手、2023年在Spotify上最快達到10億流媒的K-pop個人女藝人等共9項大獎。最後Lisa希望未來能持續超越，並透過演藝生涯來證明自己在全球娛樂市場的影響力。

而「LLOUD」已經在各大社群平台創立官方帳號，包含臉書、IG、TikToK、YouTube、Ｘ（前推特），資訊持續更新中。值得一提的是，官網還特別放上Lisa為台灣時尚雜誌ELLE拍攝的影音花絮，格外掀起台灣歌迷討論。目前BLACKPINK成員，除了Jennie、Lisa以外，Jisoo也傳出有意讓親哥哥擔任經紀事務，至於Rosé則尚未有任何個人消息。

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▲Lisa個人品牌成立。（圖／翻攝LLOUD官網）
▲Lisa的個人品牌已經在各大平台創立官方帳號，粉絲急遽上升中。（圖／翻攝LLOUD官網）

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