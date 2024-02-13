一杯咖啡換來200萬頭獎！30多歲男「超好運」　買運彩又刮中大獎

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第五屆台灣彩券和第三屆台灣運彩在今年1月1日上路，但有許多人沒有抽到經銷商資格，因此，中華民國全國彩券發展總會理事長李宏益就推出「樂透咖啡」，提供沒有抽到台彩牌照的經銷商新選擇、同時也為刮刮樂經銷商開創新轉機。
李宏益表示，初衷是為顧客創建一個舒適的空間，並特別關注輔導身障朋友，為他們提供創業機會。本次開出頭獎，證明了他們的努力得到回報，也讓這個特殊理念受到更多人認可。
全台首家樂透咖啡店位於台北市文山區，此間示範店也把樂透咖啡的模型呈現出來，李宏益強調，經營店裡的氛圍很重要，必須溫馨、明亮，且樂透咖啡能帶來好運。
為了造福弱勢族群，李宏益表示，第一梯次投入樂透咖啡的朋友，完全不收加盟金，且會全力協助創店，無論是咖啡或輕食的烹煮還有器材、設備，都會給予建議，希望弱勢族群也能開創新的事業。
李宏益強調，刮刮樂、運彩與咖啡是完美的結合，只要掌握開店的SOP，年淨利定能突破百萬，是一個很好的投資選擇。
作為一個社會企業，樂透咖啡館的成功不僅在於其商業成績，更在於其對社會的正面影響。通過提供殘障人士創業的機會，樂透咖啡館不僅改變了他們的生活，也激勵了整個社區。
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