李棟旭難題過不去想離開大家：我無法再演戲了 被孔劉拖出門拯救
李棟旭主演新戲《殺人者的購物中心》熱播中，他為了宣傳作品，昨（7）日到「王牌製作人」羅暎錫（羅PD）的《出差十五夜》YouTube頻道作客，李棟旭談到過去遇到人生低潮，曾萌生不再演戲的引退想法，差點就要移民國外遠離是非，最後是靠《孤單又燦爛的神—鬼怪》的合作夥伴孔劉拉一把，李棟旭才從低谷中走出來。
記者陳雅蘭／綜合報導
李棟旭2018年主演《Life》，演技受到大批網友指責，他因此陷入低潮，自己因為網路的留言，變得自卑沒有自信，常常自我否定，「啊...我好像沒辦法再演戲了」，打算不再演戲、決定移民，也把自己關在家裡一個月足不出戶，但為了不胡思亂想，才決定出門運動。
李棟旭表示：「一週、兩週過去，我覺得我是世上最沒用的人...」他就這樣躺在沙發上，某天晚上11點孔劉來電：「兄弟你最近在做什麼？誒！你出來到你家前面，我快到了，我們喝一杯。」當下孔劉沒有過問太多，只是陪李棟旭聊天，正常的日常對話也讓李棟旭清醒，「啊，我真正的世界在這裡啊！」從那之後李棟旭才成功走出低潮。
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