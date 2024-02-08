一堆人包錯！過年紅包「14項禁忌」　2024行情、紅包袋選法藏玄機

紅包鈔票、紅包袋禁忌類別
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📍紅包袋要用新的：就算找不到紅包袋，也不要拿舊的紅包帶來用，因為用過的紅包袋，代表「好運已經被別人拿走」，建議大家過年多準備一些紅包袋。
📍紅包金額要雙數：包紅包通常代表好事成雙，2代表「福祿雙喜」，6代表「六六大順」，8則是跟「發」非常相近，象徵「發財」，但千萬不要包4的數字，因為跟「死」的發音相近，有不吉利之意。
📍紅包袋不要封口：這個禁忌很多人不知道，紅包袋其實是不能「封口」的，如果封起來財氣無法流通。
📍紅包錢不要亂折：有些人會購買小巧可愛的紅包袋，不過其實這種紅包袋不好，如果把錢對摺起來放進紅包袋，就像是把財運和好運對折，會讓財運不順暢。
紅包倫理道德禁忌類別
📍包給長輩的紅包要逐年增加：長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，而晚輩包給長輩則為「添歲錢」，是希望長者能夠長命百歲，紅包金額一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多。
📍包給晚輩的紅包要一視同仁：給晚輩的紅包最好金額都一樣，否則被發現包不一樣，場面也是相當尷尬。
📍包給晚輩紅包不宜比長輩多：就算再好的晚輩，也不能包得比長輩多，避免不給長輩面子的問題發生。
📍除夕收到紅包不要當場打開：拿到紅包不要馬上打開是很基本的禮貌，很多小孩收到紅包就會直接打開查看金額，家長應該叮嚀自家小孩。
📍收紅包不要單手接過：收紅包時記得要雙手接過並且說吉祥話，這是最基本的尊重，單手接紅包是非常不禮貌的行為。
紅包細節、龍年紅包袋挑選玄機
📍紅包鈔票千元可以換成百鈔：這點大家可以學起來，利用百元鈔代替千元鈔，會讓紅包份量更重，由於百元鈔是紅色，更加能增添福氣。
📍收到紅包千萬不要掉到地上：這是很可能會漏財的！有不吉利之意。
📍收到紅包不要急著花掉：拿到紅包千萬不要馬上就拿去花掉，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五再放進自己戶頭，若是拿到紅包就立馬花掉，是會漏財的。
📍龍年紅包挑選直式、橫式都有意義：如果想祝福對方事業正財順利，可以使用「直式」紅包袋，若是想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，可以使用「橫式」紅包袋。
2024龍年最新紅包行情
📍長輩（父母、公婆）的紅包行情：3600元、6000元、6600元、10000元、12000元或以上。
📍長輩（祖父母）的紅包行情：600元、1200元、3600元、6000元或以上。
📍晚輩（國小、國中）的紅包行情：600元、1000元、1200元。
📍晚輩（高中、大學）的紅包行情：1000元、1200元、2000元、2600元、3600元。
📍晚輩（嫩嬰、尚未就學）的紅包行情：200元、600元、1000元。
講完再領紅包！必講龍年吉祥話整理
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