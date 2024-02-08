確保交通順暢與安全！高雄市長陳其邁視察交通局智慧運輸中心

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陳其邁表示，高雄市交通局智慧運輸中心肩負年節期間交通流量監控作業，以目前高雄整體交通疏運狀況來說，市區人潮多集中於愛河灣黃色小鴨展區、駁二等區域，建議民眾可搭乘捷運至哈瑪星站、鹽埕埔站，再步行前往，或至中央公園、三多商圈捷運站搭乘接駁公車。
另外，高雄港21號碼頭、高雄展覽館、高雄夢時代，提供超過1000個停車位，供外縣市民眾賞燈停車使用，歡迎民眾多加利用。
陳其邁說，目前高雄觀光飯店住房率約達到95%以上，希望大家除了看黃色小鴨外，也可至旗山老街、美濃花海、原鄉桃源區等景點踏青。
陳其邁並讚許交通運輸中心的智慧交通系統，充分運用大數據，進行即時分析，包括演唱會疏散、景點交通監管等，許多國內外城市都到此地考察，目前該中心連線約5700個路口交通號誌，可說是所有交通資訊的指揮中心，負責所有高雄市各景點人潮，以及各大交通路段車流監控，可即時掌握景點人數、人數密度等，市府再依據相關數據調撥交通人員與交通號誌。
交通局局長張淑娟指出，依歷年車流資料分析，預測市區車多路段及時段，市區幹道部分，以2月11日(初二)總流量最高，而旅遊高峰則為2月12日(初三)，預估流量較一般假日增加約10%至15%，另外旗山、美濃、佛光山等知名景點周邊，連假期間車流量較大，預估下午時段為車潮最多。
張淑娟並指出，今(113)年春節連假適逢2024冬日遊樂園活動在愛河灣舉辦，除了有超療癒的兩隻黃色小鴨外，周邊更有碼頭遊樂園及市集活動，每日下午15時到晚上22時，將視車流，啟動兩階段交通管制。