NBA／湖人和勇士都沒搶到！Kelly Olynyk被交易去暴龍　換回1首輪

運彩看天下／這四支球隊最有可能奪冠　勇士跌出前10、湖人後勢漲

▲塞爾提克Jayson Tatum本季更穩定，球隊也成冠軍大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克Jayson Tatum本季更穩定，球隊也成冠軍大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2023-24 NBA球季強弱板塊逐漸明朗，各隊例行賽已進行超過50場比賽，爭冠列強出爐，根據國際博彩公司《Bet365》盤口顯示，塞爾提克最有機會奪冠，另外金塊、公鹿、快艇、七六人和太陽也都榜上有名。

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根據《Bet365》冠軍盤口顯示，塞爾提克奪冠賠率僅4倍，傲視群雄，衛冕軍金塊5.25居次，公鹿6倍排第三，快艇7.5第四。而此四支球隊賠率都在10倍以內，也被視為是今年冠軍的大熱門。

擁有飆分「三連星」Kevin Durant、Devin Booke和Bradley Beal的太陽，目前戰績在西區第5名左右，但後勢看漲，賠率13倍和七六人一樣，並列第五。

值得一提的是，本季西區兩大黑馬灰狼和雷霆，例行賽前51場打完，戰績並列西區第一，但顯然莊家依舊看衰，雷霆奪冠賠率19倍、灰狼20倍，分居第7、8名。

▲金州勇士開季至今起伏很大，奪冠機率越來越小。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士開季至今起伏很大，奪冠機率越來越小。（圖／美聯社／達志影像）
湖人目前在西區附加賽名次徘徊，但莊家仍看好LeBron James在季後賽的宰制利，冠軍賠率29倍，排名第9。

人氣球隊勇士本季戰績低迷，目前排名西區第11，能否打進季後賽都是未知數，冠軍賠率未能擠進前10。

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