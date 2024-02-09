運彩看天下／這四支球隊最有可能奪冠 勇士跌出前10、湖人後勢漲
2023-24 NBA球季強弱板塊逐漸明朗，各隊例行賽已進行超過50場比賽，爭冠列強出爐，根據國際博彩公司《Bet365》盤口顯示，塞爾提克最有機會奪冠，另外金塊、公鹿、快艇、七六人和太陽也都榜上有名。
記者廖聿偉/綜合報導
根據《Bet365》冠軍盤口顯示，塞爾提克奪冠賠率僅4倍，傲視群雄，衛冕軍金塊5.25居次，公鹿6倍排第三，快艇7.5第四。而此四支球隊賠率都在10倍以內，也被視為是今年冠軍的大熱門。
擁有飆分「三連星」Kevin Durant、Devin Booke和Bradley Beal的太陽，目前戰績在西區第5名左右，但後勢看漲，賠率13倍和七六人一樣，並列第五。
值得一提的是，本季西區兩大黑馬灰狼和雷霆，例行賽前51場打完，戰績並列西區第一，但顯然莊家依舊看衰，雷霆奪冠賠率19倍、灰狼20倍，分居第7、8名。
湖人目前在西區附加賽名次徘徊，但莊家仍看好LeBron James在季後賽的宰制利，冠軍賠率29倍，排名第9。
人氣球隊勇士本季戰績低迷，目前排名西區第11，能否打進季後賽都是未知數，冠軍賠率未能擠進前10。