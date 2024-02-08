網球／Djokovic、Nadal都要去「6王大滿貫」 美國傳奇：網球墮落
沙烏地阿拉伯舉辦的「6王大滿貫（The 6 Kings Slam）」將在今年10月開打，Novak Djokovic和Rafael Nadal兩位現役傳奇都確定參加，Carlos Alcaraz、Jannik Sinner、Daniil Medvedev、Holger Rune這些好手也都在出戰球員名單當中。但並不是所有人都享受這一項賽事，7座大滿貫男單冠軍、美國傳奇名將馬克安諾（John McEnroe）就認為各協會和球員向沙烏地阿拉伯靠攏以及「6王大滿貫」的出現，都是「網球運動的墮落（slope for tennis）」，自己不樂見。
記者黃建霖/綜合報導
在這分名單中，僅有22歲的Rune不是大滿貫冠軍得主，Djokovic和Nadal更是代表著網球史上最好的兩名選手，「6王大滿貫」的參賽球員名單可謂是星光熠熠，這6人預計在10月中前往沙烏地阿拉伯的首都利雅德參加這項在ATP賽事以外的賽程。
「我很高興回到利雅德，在所有沙烏地阿拉伯球迷面前打球，」24屆大滿貫冠軍Djokovic在澳網賽後如此說道。而Nadal在上個月簽約成為沙烏地阿拉伯網協大使後，也稱自己對「6王大滿貫」這項賽事充滿期待。
雖然知名網球員在中東地區進行表演賽並不是什麼新鮮事，但這些賽事過往通常在ATP賽季的空窗期或賽季結束後才進行，可是這次「6王大滿貫」卻是在球季中舉辦，而且10月的ATP賽程安排得很滿，其中包括在上海和巴黎舉行的兩項千分級大師賽，無論怎麼安排勢必都會對ATP造成衝擊。
沙烏地阿拉伯近年積極提升國家軟實力，特別在體育這一塊很有企圖心，它們已經在足球、拳擊和高爾夫領域取得了十足地進展，邀請名商響亮的選手加盟當地俱樂部，或是爭取舉辦世界級賽事。
而「6王大滿貫」象徵沙烏地阿拉伯在網球領域也邁出了重要的一步，該國將於2027年在吉達舉辦「ATP新生代總決賽」；而WTA也傳出將和沙烏地阿拉伯合作，舉辦WTA年終賽。未來我們肯會看到沙烏地阿拉伯涉獵更多網球活動。
對此，馬克安諾相當不爽，他直言自己完全不樂見看到這樣的情況，在接受ESPN電話訪問時他說，「女子球員們將在那裡參加WTA總決賽？你在跟我開玩笑吧？因為他們對女性非常尊重嗎？這對我來說很可笑。」
馬克安諾直言不諱地表達了自己對於美國網球員和高爾夫球員與沙特阿拉伯打交道的行為。而對於有報導稱沙烏地阿拉伯正在考慮購買邁阿密公開賽和馬德里公開賽的主辦權時，馬克安諾並不感到震驚，並說：「他們不這樣做我才會感到驚訝。」