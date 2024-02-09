過年超商優惠！7-11美式買1送1、拿鐵買2送2　全家霜淇淋5元爽吃

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📍門市｜即起至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）
好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。
好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元
好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。
📍門市｜2月10日至2月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價35元）
◾四季春青茶/英式紅茶任選買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。
◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。
◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。
◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。
◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。
📍7-11霜淇淋、思樂冰優惠
霜淇淋在2月7日至2月14日期間，持icash Pay、icash2.0支付買一送一。思樂冰即起至3月5日每逢周末五六日，全品項第2杯半價。買特大杯另有「撕樂大吉」杯身抽抽樂，杯杯保證中獎，最低享2杯1元。酷聖石複合店於2月8日至2月18日加碼，3oz冰淇淋第二件半價。
🟡7-11開工咖啡優惠
📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2
◾濃萃拿鐵買2送2
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2
◾經典純奶茶買2送2
◾SWEETORY可可球系列買1送1
◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1
📍門市｜2月14日至2月20日
CITY系列大杯以上任選第2杯半價，含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品（不含中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡）。
📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大美式買8送8 ，每日限量2萬組
◾特大拿鐵買5送2 ，每日限量2萬組
◾風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元，限量5萬組。
◾中杯精品美式3杯168元，限量5萬組。
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元，限量5萬組。
◾青梅冰茶/優格好多青任4杯168元，限量5萬組。
🟡全家春節咖啡優惠
📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1
📍APP｜2月7日至2月14日
◾特大杯美式5杯168元
◾特大杯拿鐵4杯168元
◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元
◾大杯美式68杯1688元
◾大杯拿鐵55杯1688元
◾中杯單品美式40杯1688元
◾中杯單品拿鐵35杯1688元
◾大杯單品美式32杯1688元
◾大杯單品拿鐵29杯1688元
◾霜淇淋55支1688元
◾茶葉蛋60入588元（優惠活動至2月20日）
◾大杯美式388杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
◾大杯拿鐵318杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
🟡全家情人節優惠
📍APP優惠趣｜2月14日至2月18日
每會員咖啡、飲品各品項優惠券
◾Let’s Café畬室醇香巧克力飲，加10元多1杯，原價85元、特價48元（限量3萬張）
◾慢煮焦糖拿鐵，加10元多1杯，原價65元、特價38元（限量10萬張）
◾草莓戀奶，加10元多1杯，原價65元、特價38元（限量5萬張）
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（限量100萬張）
🟡全家開工日、補班日優惠
📍門市｜2月14日至2月18日
◾Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可，2杯217元，原價179元、特價109元
📍門市｜2月15日至2月18日
◾大杯單品美式買1送1，原價100元、特價50元
◾大杯單品拿鐵買1送1，原價110元、特價55元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元、特價33元
🟡萊爾富
📍門市｜即起至2月14日
◾大杯美式咖啡／大杯拿鐵，任選2杯66元
◾大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵，任選2杯88元
📍門市、APP整買領取｜2月15日至2月28日
◾特濃美式買20送20
◾特濃拿鐵買20送20
🟡OKmart
📍門市｜即起至2月11日
◾大杯莊園級美式買2送1，原價45元、特價30元
◾大杯莊園級拿鐵買2送1，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚美式買2送1，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，原價65元、特價44元
📍門市｜開工日2月15限定
◾大杯莊園級美式買2送2，原價45元、特價23元
◾大杯莊園級拿鐵買2送2，原價55元、特價28元
◾大杯濃厚美式買2送2，原價55元、特價28元
◾大杯濃厚拿鐵買2送2，原價65元、特價33元
📍APP｜開工日2月15限定
◾大杯莊園級美式買10送10，原價45元、特價23元
◾大杯莊園級拿鐵買10送10，原價55元、特價28元
🟡美廉社
📍門市｜即起至2月20日
◾經典美式咖啡2杯49元，原價45元、特價25元
◾經典拿鐵2杯69元，原價55元、特價35元
◾金色威醺 濃萃拿鐵2杯175元，原價99元、特價88元
🟡全聯
📍門市｜即起至3月7日（每週六、日）
◾熱美式買1送1，原價25元、特價13元
◾熱拿鐵買1送1，原價35元、特價17元