先別管全聯福袋了！7-11「10元巧克力餅乾」瘋傳　搶1盒倒賺49元

過年超商優惠！7-11美式買1送1、拿鐵買2送2　全家霜淇淋5元爽吃

▲7-11過年咖啡優惠出爐！包括厚乳拿鐵買2送2可寄杯，以及特大杯美式買8送8，從小年夜、除夕一路喝到開工。（圖／業者提供）
▲7-11過年咖啡優惠出爐！包括厚乳拿鐵買2送2可寄杯，以及特大杯美式買8送8，從小年夜、除夕一路喝到開工。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

除夕返鄉開車要提神！四大超商、通路春節期間咖啡優惠包一次收，其中7-11即起APP有厚乳拿鐵買2送2，寄杯優惠天天限量搶，初一（10日）起有特大杯美式買1送1、拿鐵買2送1優惠，四季春、紅茶任選買1送1，單杯18元比手搖飲還便宜；全家有特濃美式、特濃拿鐵買1送1，還有霜淇淋任選口味第2支5元開吃，《NOWnews》整理春節、開工日、情人節、補班日優惠懶人包，龍年省錢秘訣先收藏。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）

好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。

好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元

好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。

📍門市｜2月10日至2月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價35元）

◾四季春青茶/英式紅茶任選買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲7-11春節、開工日、情人節、補班日優惠一圖看懂，美式、拿鐵買1送1優惠別錯過。（圖／取自7-11）
▲7-11春節、開工日、情人節、補班日優惠一圖看懂，美式、拿鐵買1送1優惠別錯過。（圖／取自7-11）
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。

◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。

◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。

◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。

▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
📍7-11霜淇淋、思樂冰優惠

霜淇淋在2月7日至2月14日期間，持icash Pay、icash2.0支付買一送一。思樂冰即起至3月5日每逢周末五六日，全品項第2杯半價。買特大杯另有「撕樂大吉」杯身抽抽樂，杯杯保證中獎，最低享2杯1元。酷聖石複合店於2月8日至2月18日加碼，3oz冰淇淋第二件半價。

🟡7-11開工咖啡優惠

📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2
◾濃萃拿鐵買2送2
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2
◾經典純奶茶買2送2
◾SWEETORY可可球系列買1送1
◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1

📍門市｜2月14日至2月20日
CITY系列大杯以上任選第2杯半價，含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品（不含中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡）。

📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大美式買8送8 ，每日限量2萬組

◾特大拿鐵買5送2 ，每日限量2萬組

◾風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元，限量5萬組。

◾中杯精品美式3杯168元，限量5萬組。

◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元，限量5萬組。

◾青梅冰茶/優格好多青任4杯168元，限量5萬組。

▲7-11線上APP開工優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP開工優惠。（圖／業者提供）
🟡全家春節咖啡優惠

📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1

📍APP｜2月7日至2月14日
◾特大杯美式5杯168元
◾特大杯拿鐵4杯168元
◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元

▲全家APP春節優惠，大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元。（圖／全家提供）
▲全家APP春節優惠，大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元。（圖／全家提供）
◾大杯美式68杯1688元
◾大杯拿鐵55杯1688元
◾中杯單品美式40杯1688元
◾中杯單品拿鐵35杯1688元
◾大杯單品美式32杯1688元
◾大杯單品拿鐵29杯1688元
◾霜淇淋55支1688元
◾茶葉蛋60入588元（優惠活動至2月20日）
◾大杯美式388杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
◾大杯拿鐵318杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）

▲全家過年咖啡多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲全家過年咖啡多杯組優惠。（圖／業者提供）
🟡全家情人節優惠

📍APP優惠趣｜2月14日至2月18日

每會員咖啡、飲品各品項優惠券限領1張，兌換期限皆至113/2/29；霜淇淋天天可領取2張

◾Let’s Café畬室醇香巧克力飲，加10元多1杯，原價85元、特價48元（限量3萬張）
◾慢煮焦糖拿鐵，加10元多1杯，原價65元、特價38元（限量10萬張）
◾草莓戀奶，加10元多1杯，原價65元、特價38元（限量5萬張）
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（限量100萬張）

▲全家情人節優惠，APP優惠趣領取指定飲品第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家情人節優惠，APP優惠趣領取指定飲品第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家情人節優惠，APP優惠趣領取指定飲品第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家情人節優惠，APP優惠趣領取指定飲品第2杯10元。（圖／全家提供）
🟡全家開工日、補班日優惠

📍門市｜2月14日至2月18日

◾Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可，2杯217元，原價179元、特價109元

📍門市｜2月15日至2月18日

◾大杯單品美式買1送1，原價100元、特價50元
◾大杯單品拿鐵買1送1，原價110元、特價55元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元、特價33元

▲全家開工日優惠，美式、拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／全家提供）
▲全家開工日優惠，美式、拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／全家提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即起至2月14日

◾大杯美式咖啡／大杯拿鐵，任選2杯66元

◾大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵，任選2杯88元

📍門市、APP整買領取｜2月15日至2月28日

◾特濃美式買20送20

◾特濃拿鐵買20送20

▲萊爾富過年期間咖啡優惠。（圖／取自萊爾富）
▲萊爾富過年期間咖啡優惠，大杯美式咖啡／大杯拿鐵，任選2杯66元。（圖／取自萊爾富）
🟡OKmart

📍門市｜即起至2月11日

◾大杯莊園級美式買2送1，原價45元、特價30元

◾大杯莊園級拿鐵買2送1，原價55元、特價37元

◾大杯濃厚美式買2送1，原價55元、特價37元

◾大杯濃厚拿鐵買2送1，原價65元、特價44元

📍門市｜開工日2月15限定

◾大杯莊園級美式買2送2，原價45元、特價23元

◾大杯莊園級拿鐵買2送2，原價55元、特價28元

◾大杯濃厚美式買2送2，原價55元、特價28元

◾大杯濃厚拿鐵買2送2，原價65元、特價33元

📍APP｜開工日2月15限定

◾大杯莊園級美式買10送10，原價45元、特價23元

◾大杯莊園級拿鐵買10送10，原價55元、特價28元

🟡美廉社

📍門市｜即起至2月20日

◾經典美式咖啡2杯49元，原價45元、特價25元

◾經典拿鐵2杯69元，原價55元、特價35元

◾金色威醺 濃萃拿鐵2杯175元，原價99元、特價88元

▲美廉社攜手暢銷超過70國的英國格蘭史卡倫威士忌，推出微醺的威士忌拿鐵，參戰年底酒香咖啡商機。（圖／美廉社提供）
▲美廉社攜手暢銷超過70國的英國格蘭史卡倫威士忌，推出微醺的威士忌拿鐵，參戰年底酒香咖啡商機。（圖／美廉社提供）
🟡全聯

📍門市｜即起至3月7日（每週六、日）

◾熱美式買1送1，原價25元、特價13元

◾熱拿鐵買1送1，原價35元、特價17元

今起喝到除夕夜！7-11美式買2送2、全家濃拿鐵33元　手搖飲買1送1

7-11過年優惠加碼！美式買1送1、可寄杯拿鐵買2送2　紅茶18元開喝

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