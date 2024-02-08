強烈冷氣團賴著不走！除夕夜仍「溼冷地獄」 一圖看過年天氣變化
明（9）天是除夕，整個台灣依舊是濕冷的天氣，根據中央氣象署預報員陳姵安預報指出，除夕一早天氣預計會比小年夜還要低1～2度，北台灣預計為11~12度，其他地區13~15度，白天全台灣會是濕冷的狀態，高溫只有14度，中南部和花東地區較為溫暖，最高溫還有到22度，預計初一下半天太陽會比較明顯。想要追雪的民眾，大年初一的上午之前，還是持續低溫，水氣如果沒有減少太快，就還是有機會在3000~3500公尺的高山看到降雪。
記者周淑萍/綜合報導
小年夜的濕冷天氣還沒結束，明（9）天除夕受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，新竹以北及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
水氣的部分，陳姵安表示今(8)晚又開始增加，台灣西半部，預計上半天都還會是持續受到華南水氣的影響，降雨機會比較高，一直要到除夕下半天，水氣才有機會減少，因此明天各地仍有局部短暫雨。
想追雪民眾，大年初一是今年春節的最後機會，預計大年初一清晨和上午之前，因持續低溫，陳姵安認為，水氣如果沒有減少太快，還是有機會在3000至3500公尺的高山看到零星的降雪機率發生，而山區道路會有結冰機率，前往山區請注意安全。
過年期間的好天氣預計會落在大年初一的下半天，雖然太陽有露臉機會，但因為依舊受到強烈大陸冷氣團的影響，清晨天氣還是會比較冷。預計初二回娘家時會持續轉乾，各地為多雲到晴的天氣，而西半部輻射冷卻影響，會讓日夜溫差大，外出還是要記得多帶外套。下雨僅東半部地區有零星短暫雨的機會發生。