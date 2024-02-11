初二拜財神！全台5大財神廟整理　這家捐血領錢母：求財別忘這1事

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簡稱南山福德宮，主殿主要祭祀土地公、土地婆，以及註生娘娘及山神星君；而財神殿則主祀五路財神、文昌星君與月老星君。來到這裡祭拜，可以拿取紅包袋及平安符，也可從聚寶盆中換取錢母。另外，烘爐地南山福德宮最大的特色是在烘爐地可以看到土地公巨像，晚上來到這這裡可以觀賞夜景。
地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號
📍南投竹山紫南宮
南投竹山的紫南宮已成為不少人到南投的必去景點之一，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。
這裡主祭祀土地公、土地婆，而許多人都想要求取發財金，簡稱「求金」，通常求金時間除了除夕之外幾乎每天都有，焚香祈福後再擲筊，第一次就聖筊者可求600元、第二次500元、第三次400元。另有來此領取錢母與金雞母，金雞母僅能聖筊一次，費用為3600元今年整個2月更有捐血送錢母活動，活動自2月13日開始至月底。不論是求金或是求錢母，記得都需找時間「還願」或「還金」，而且金額必須要比借的時候還要高。
地址：南投縣竹山鎮大公街40號
📍北港武德宮
武德宮是五路財神的開基祖廟，據傳全台各地有許多的武財神廟都是由此廟分靈出去貢奉，因此北港武德宮被譽為臺灣規模（面積）最大、香火最盛的財神廟，而所謂的武財神也稱為「中路財神」，一般會認為是以關羽或是趙公明為代表；而文財神則是古代文官演變而來的財神，大部分以比干為主，也有少數是拜范蠡（陶朱公）。許多人都會來北港武德宮奉請做工精緻的「五路財神財寶箱」，信眾必須祝禱後擲筊，獲聖筊後才可交付緣金始可帶回。
武德宮今年更打造的「甲辰新春財寶箱悠遊卡」，以樺木打造，是以實木雕琢再嵌附晶片之悠遊卡。北港武德宮今年北港武德宮更有一項創舉，即是邀請日本療癒系僧侶音樂人「藥師寺寬邦」於除夕當晚現場演唱，以半誦半唱並配以和聲的⽅式演繹佛經。
地址：雲林縣北港鎮華勝路330號
📍高雄關帝廟
高雄關帝廟推測創廟可能已有3百年歷史，顧名思義主祭祀關聖帝君，配祀註生娘娘及福德正神，後殿則同祀觀音菩薩，配祀普賢菩薩及文殊菩薩。另有文昌殿、財神殿及月下老人供信徒膜拜祈求，經常可見求平安、升職、姻緣方面的善男信女。
而在一樓的財神殿則還供奉「五路財神」、「福、祿、壽三仙」、「四面佛」，也有武財神龍虎玄壇真君，以及文財神比干。這裡雖然沒有提供借發財金的服務，但可向廟方購買發財金，發財金上會附上一包金箔，想求財可將金箔貼到財神殿的金牛上討吉利。
地址：高雄市苓雅區武廟路52號
📍屏東福安宮
若開車往墾丁總是會經過的屏東車城福安宮，是全台最大的土地公廟，據傳從清朝康熙壬寅年（西元1662年）建廟迄今，已有300多年歷史，主神福德正神因受清乾隆的褒封，服飾特別不一樣，是戴宰相帽、穿龍袍。不少房仲從業人員前往參拜、許願發財，而廟方也會提供發財米給信徒，祝福「錢途光明」。
福安宮最大特色是有高達四層樓的八角金爐，建造時特別計算氣流方向，因此信徒在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會一張一張自動飛入，讓網友們戲稱此為「神明點鈔機」，而過年期間每天也有二場錢母發放活動。
地址：屏東縣車城鄉福安路51號
除了這五家之外，《Social Lab社群實驗室》也曾透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「財神廟」，整合出網路聲量最高的財神廟排行榜，除了上述幾家，「金山五路財神廟」、「寶湖宮地母廟」、「北投關渡廟」、「台中南天宮」，也都榜上有名，同樣也是香火鼎盛的財神廟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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