蒲亭挑戰者又無法參選！俄羅斯選舉委員會：納德茲丁連署不符規定
俄羅斯知名反戰人士、克里姆林宮批評者納德茲丁（Boris Nadezhdin），上月底已提交登記參選3月總統大選所需文件，不過俄羅斯中央選舉委員會指出納德茲丁的連署名單存在「違規行為」，今（8）日宣布納德茲丁確定無法參選。對此，納德茲丁表示他將尋求上訴。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，俄羅斯中央選舉委員會表示，剔除掉9000多筆不合格的連署後，納德茲丁獲得的連署名單僅餘9萬5587份，距離參選的門檻10萬份還有一些距離。
納德茲丁則馬上在社群媒體上表態將會尋求上訴，強調自己在全國各地「公開、誠實」地搜集支持者連署，不會輕易放棄參選。
雖然外界均認為俄羅斯大選毫無懸念，蒲亭（Vladimir Putin）將再度連任成功，不過納德茲丁已經不是第一個被駁回參選的挑戰者，前記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova），也被俄國中選會以「文件不齊全」為由拒之門外。
《衛報》報導指出，最近幾週，俄羅斯官方媒體加大了對納德茲丁的批評力度，說明克里姆林宮對其參選引發的效應感到擔憂。納德茲丁反對俄烏戰爭，批評蒲亭以舊目光看待世界，把俄羅斯拖回過去，納德茲丁也對那些因反戰而潛逃國外的人伸出援手，鄧佐娃在參選被駁回後，曾表態會支持納德茲丁。