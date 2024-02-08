認同瘦肉精是「個案」！盧秀燕喊次長辛苦了 王必勝13字回應了
國產台糖梅花豬肉片確認驗出有罕見瘦肉精「西布特羅」，該爭議導致衛福部次長王必勝槓上中市府，他也在7日發文說明原因且還原「審慎評估」的含義，而台中市長盧秀燕也認同此案為個案，強調自己家的年夜飯也有本土豬，並對王必勝說，次長好好休假，辛苦了。對此，王必勝今（8）日晚間回應，「也祝盧市長，新年快樂，闔家平安。」
記者孫唯容／綜合報導
台中市衛生局2日驗出一盒國產台糖梅花豬肉片，含有罕見瘦肉精「西布特羅」，食藥署昨（7）日公布複驗結果，確認檢出西布特羅 0.001ppm，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。事件也引發衛福部次長王必勝連番質疑中市府檢驗不夠嚴謹、急於公布的動機等。
昨天王必勝在臉書發文還原審慎評估含義，他表示，2/2下午食藥署收到台中市政府通知梅花豬肉驗出西布特羅0.002ppm，當時食藥署同仁即提醒台中這物質沒有被檢出過，且濃度接近極限值，應審慎處理，因為依過去的經驗，地方遇到特別的個案都會跟食藥署至少討論一下，需要時也會送來複驗確認，但台中市府從1/15發現到2/2期間，反覆驗了22次。
同時王必勝也質疑，中市府檢測做法，他直言，這期間共驗了22次之多，把整盒肉驗到剩下最後一點，等公佈後才送食藥署複驗，這時已是台中拿到檢體後20天了，同時，這盒問題肉已經不復存在世上了，日後要再調查也沒有檢體了。