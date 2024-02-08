獨家／李多慧1周狂上3次中文課！可愛原因曝光 許願盡情玩遍台灣
南韓啦啦隊女神李多慧昨（7）日一張苦練繁體中文的照片，不僅展現要在台灣發展的決心，也讓粉絲們看見女神的努力，掀起網路熱議。對此，李多慧本人也向《NOWnews今日新聞》透露，其實她1個禮拜總共上3次中文課，其他時間都是獨自練習，雖然困難，但她很享受也很開心，希望今年中文更加進步，到台灣各地去旅行。
記者詹鎰睿／綜合報導
李多慧表示，她現在固定每個禮拜上3次中文課，1次上2個小時，而老師正是一名在韓國生活的台灣人，所以不僅是語言，就連台灣的文化、經濟等方面，還傳授許多台灣特有的詞句，讓她受益良多。李多慧也害羞表示，老師每次上課都在誇讚她越來越進步。
除了課堂時間，李多慧一有空檔就會拿出中文書本獨自練習，她說，「我的目標就是和台灣朋友深入溝通！」希望不只是聊聊日常生活，還能談心，成為更加親密的朋友。談到學習中文最困難的地方？李多慧則說是「讀」跟「寫」，「去年在台灣活動時經常說話，所以在聽、說部分進步了很多，但讀跟寫完全不同，正在努力練習中。」
李多慧說，雖然學習中文很難，但享受過程、玩得開心才是最重要的，「不要想著學習啊！而是為了能跟朋友們有更多的交流，進而更加享受台灣，所以我不會覺得很難，反而很愉快。」最後，李多慧希望今年能精進自己的中文溝通能力，盡情到台灣各地去旅行。
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