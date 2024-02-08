回家故意不摸愛貓！牠比飼主更快凍未條 狂按鈕講話：我生氣了
相信不少家裡有養寵物的人都知道，寵物會認得主人回到家的腳步聲、開門聲音等等，就會高興的跑到門前等待主人歸來，討摸摸或者興奮的騎到主人身上，因此有養寵物的人每天回家第一件事肯定就是跟牠們互動。不過，一名飼主某天決定要惡整一下自己愛貓，發起「回家不馬上摸貓」的挑戰，結果貓貓先是淡定的看著飼主，最後凍未條，狂按地板上的按鈕直接表明「我生氣了」！笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主養了一隻米努特矮腳貓「大郎」，模樣相當的可愛，讓貓奴看到都會融化，最近他在Tik Tok分享自己跟愛貓的日常，心血來潮回到家時決定挑戰「不摸貓」，只見影片一開始，飼主打開門就立刻跟愛貓大郎眼神交流，大郎還搖著尾巴盯著飼主看。
接著飼主走到大郎身邊蹲下，近距離拍攝超萌的貓貓眼睛，表示「大郎平常很少叫，也很少激動」，所以即便自己進門都沒摸牠，大郎仍然抱持冷靜。接著飼主繞過大郎，直接坐在沙發上，大郎再度走到主人面前深情對望。
隨著時間一分一秒過去，大郎開始有些著急了，先是按了地上的按鈕「沒有」，表示「主人進門都沒有理我跟摸我」，隨後看主人沒反應，大郎接著按「為什麼？」見主人還是沒反應，轉頭就是連續按了三下「生氣」，讓飼主挑戰大成功也笑了出來。
影片曝光後，不少網友紛紛留言表示「貓貓按鈕好可愛！應該訓練很久吧」、「貓貓：好啊！今天都不摸我，我生氣了」、「你好厲害喔！我真的一秒都忍不住不摸貓貓」、「我做不到，我家貓咪超會撒嬌的」、「好可愛的貓咪啊！腿好短唷」、「真的可愛到不行！也想買按鈕來跟貓貓溝通」。