改列共犯！陳沂案「理智勸架男」黑幫背景曝 訊後5萬元交保
網紅陳沂5日下午遭到1名黃姓男子攻擊，造成臉頰、耳朵等部位受傷，警方獲報後趕抵現場，並依現行犯逮捕黃男，全案訊後依傷害罪嫌依法送辦，但是檢調事後又查出，原來黃男在動手前有車子接應，當時擔任接應角色的周姓駕駛，卻扮演下車勸架的路人，北市警松山分局在7日以「拘提」方式帶回周姓男子，根據初步調查，周男具有竹聯幫仁堂明仁會背景，2人在案後前，手機對話早就全刪光。8日下午4時許，警方將周男移送至地檢署複訊，檢方諭知5萬元交保候傳，與黃男交保金額相同。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，動手打人的21歲黃男供稱，自己因為喝酒醉，誤將陳沂的背影當作是網婆，所以才會動手打人，且黃姓男子事後也出面道歉；不過，6日陳沂召開記者會時表示，前一天社區大樓就看見詭異黑車出現，自己被打的時候，有名灰衣男子上前阻止黃男施暴，她也懷疑對方是同夥。
後續警方深度調查後發現，案發前一小時，1部黑色轎車就抵達現場，當時黃男就坐在車內，由周姓友人載送至現場，2人在車上埋伏許久，等到陳沂徒步經過時，黃男就下車攻擊；不過，周男卻向警方供稱「我不知道他會下車揍人」，周男應訊時表示，他開車載送黃男到指定地點，黃男在車上喝酒解悶，自己則在車上睡覺，後來他發現黃男打人，急忙下車勸架。
警方指出，清查後發現，周男為竹聯幫明仁會成員，案發前與黃男行蹤高度重疊，共同犯案可能性極高，今天下午4時許，警方訊後將周男依傷害罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭知5萬元交保。