鄭家純求問2024龍年運勢！命理師籲「和氣生財」警告酸民恐被反噬

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徐震諒老師提到，經過多年的紛亂，2024甲辰龍年迎來「木木合」天地相容的先天氣場，包含政治、經濟等大議題皆會有較好的發展，例如，長達兩年的烏俄戰爭將有停戰的機會。不過，2024甲辰龍年的後天運勢為「木生火」，若糾紛處理不當極易擦槍走火，相反只要能坐下來好好討論，凡事都會有圓滿的結果。因此2024甲辰龍年的處事原則為「以和為貴」，「情緒管理」將是2024甲辰龍年的重要課題。
徐震諒老師提點，2024甲辰龍年大大有利「和氣生財」的業務，包含服務行業、著重人文與創意的文創、藝術、行銷等等都會有不錯的發展；金融與房地產則要求穩，以守為佳，謹慎投資。龍年「大利東方、西方，不利南方」，若有產業擴大、投資計畫，建議往東、西方進行。
由於全球煞氣在南方，徐震諒老師則建議赤道以南國家、例如澳洲需防森林大火。另據《地母經》警示，甲辰龍年需注意春夏豪雨，必須嚴防土石流，以及氣候變化導致的糧食短缺。徐震諒老師也擔憂，甲辰龍年先天氣場為木，木剋土，有發生嚴重地震的可能，平時無釋放地震能量的地區，如南投，建議提前做好防災工作。
鄭家純接著詢問「2024的年度代表字」，徐震諒老師則回答兩個同音字「和」跟「合」，直言：「該講的講，不該講的不要講。」談到酸民文化，徐震諒老師則呼籲，躲在螢幕與鍵盤後肆無忌憚的發言，所造的口業與心業格外可怕，因為網路沒有時間、空間，因此惡業會一直累積，等到流年不好時，就會被巨大的惡業反撲、吞噬。
最後徐震諒老師強調「風水就是能量學」、「人品就是最好的風水」，好好說話，對於整個家庭、公司都能保持和諧，正能量也能幫助福運的積累，遠離晦氣，財源滾滾而來。
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