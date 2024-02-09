運彩看天下／Wembanyama新人王非十拿九穩 雷霆Holmgren後勢看漲
NBA新人王之爭陷入白熱化，形成馬刺Victor Wembanyama和雷霆Chet Holmgren的對決，根據國際博彩公司《Bet365》盤口顯示，Wembanyama奪新人王賠率僅1.37，優於Holmgren的3.10，其餘選手黃蜂Brandon Miller、熱火Jaime Jaquez Jr.等人都超過150倍，幾乎已宣告出局。
記者廖聿偉/綜合報導
當媒體開始報導馬刺主帥Gregg Popovich可能將退役的時刻，馬刺在去年選秀中了樂透，他們獲得狀元籤，並將天賦異稟的Victor Wembanyama交到Popovich手上，未來有可能再替黑衫軍斬獲冠軍。
不過隨著球季進行至三分之二，Wembanyama的新人王受到嚴峻的挑戰，尤其是雷霆Chet Holmgren強勢崛起，兩人競爭非常激烈。
根據數據網站《球王INPLAYZ》的統計顯示，Wembanyama在過去一個多月，表現每分鐘都很驚人，場均得到25分、10籃板，還有超過3次封蓋，儘管每場比賽只打了約25分鐘，也看得出馬刺球團刻意保護這名未來之星。
雷霆216公分長人Chet Holmgren在傷後復出後，兌現他驚人的天賦，賠率不斷下滑，甚至一度超越Wembanyama，兩人的新人王之爭可能要等到球季末段才會明朗化。
不讓Wembanyama專美於前，Chet Holmgren在新人球季前三個月繳出場均17分、8籃板、2.6阻攻和3助攻的優質成績單，且投籃命中率突破5成，且最重要的是他幫助雷霆躍升成西區強權，跟馬刺戰績墊底有天壤之別，也是Holmgren競爭新人王的最大優勢。