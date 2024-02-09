推薦3座特色公園！張雅琳曝投入改造契機「孩子要對柯文哲抗議」

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公園石滑梯被拆 孩子喊：大人把不好玩留給我、要跟柯市長抗議
談起推動特色公園契機，有三個小孩的張雅琳笑著說，是受到小孩影響，當時家裡附近大安森林公園磨石滑梯被拆除，在目睹被拆、變成瓦礫後，將過程回家告訴兒子，未料，兒子卻回應，「媽媽，為何大人要把不好玩的留給我，好玩的都拆掉，我要跟柯市長抗議！」
這番話讓她開始思考，過去在職場上做了那麼多記者會，卻好像沒對小孩做過什麼事情，「我就想說把技能結合，就去抗議了，後來覺得這些事情要持續推進，否則一場抗議結束就沒有，必須要持續監督，讓更多大人知道，遊戲對孩子重要性」。
張雅琳說，10年前親子餐廳很夯，但消費一次300到500元，孩子、大人加總起來相當可觀，「難道小孩子一星期、一個月只能玩這一次嗎？因沒有錢，不能擁有基本的人權嗎？」有了這些想法，讓她開始投入運動。
介紹三座特色公園 增進親子互動
張雅琳向讀者三座特色公園，在台北部分，推薦新生花博公園的地球旅行遊戲場。她說，該遊戲場具挑戰性、適合6歲、12歲以上的孩子去玩，其塔台滑梯組高達9米高，風一吹、鏤空的塔橋會晃動，如同走鋼索的人、在空中搖晃，這對孩童而言有挑戰度，空間高度上也很刺激、緊張。
在新竹部分，張雅琳推薦興隆公園，她說明，該公園遊戲設施不太一樣，有點像以前武俠小說般，會有高手穿梭竹林的感覺，「寬窄距離不同，在追逐過程中，對大小孩子來說，非常刺激，可以在這邊玩鬼抓人」。
最後則是屏東東港「大鮪魚航海樂園」，她指出，該公園有個有趣的盪鞦韆，一盪就有音樂，「這是複合性的刺激」，裡面有低矮的海盜船、高塔、戲水區，所以很適合低齡、大齡孩子玩耍，還有親子一起玩的盪鞦韆、能夠對視，與父母一起。
張雅琳解釋，通常會把溜滑梯設計在不同高度，也會設計有些是開放、封閉式，以增加不同刺激，所以遊戲場有很多學問與兒童發展有關。
特色公園關切兒童反應 聚焦「兒童參與式設計」
從特色公園發想到成形過程，張雅琳說明，一開始遊說縣市政府，盼蓋出幾項指標性、示範性公園，在選完地點後，即開始招標、找設計師，聯盟會請設計師一起完成「兒童參與式設計」，以華山中央藝文公園為例，該址過去為華山煙廠，因此在做遊戲場時，加入文化元素、做出煙囪感覺，接著他們會詢問孩子感覺及希望如何進行，同時觀察、記錄孩子進行遊戲模式及自行發展遊戲後，設計師會把這些想法、意見，拿回去變成設計。
張雅琳提到，若縣市政府沒有預算，就回去和孩子溝通，而在這過程中，就是希望和孩子進行「民主參與討論」，「大家要的都不一樣，就要溝通，溝通、傾聽、好好尊重，最終做出結論」。
張雅琳強調，特公盟關切「兒童參與式設計」、設計階段、是否符合國家安全法規、是否符合兒童身心發展需求，最後讓廠商修正、執行；她提到，有些縣市政府也會合作，當公園做完、讓孩子去玩，再去觀察是否有地方在當時沒發現的問題。
蓋完特色公園人潮湧入 連柯文哲也當政績
「這是值得把預算花在這在裡！」她說，以前一個遊戲場預算不到50萬，現在能到2000萬，而這2000萬能蓋出更有特色、符合兒童身心發展需要的遊戲場，有些遊戲場最後也得國際獎項，曾有國外記者來採訪，直呼華山中央藝文公園是最棒的遊戲場。
張雅琳回憶，台北市本來覺得只是遊戲場、編列預算，但沒想到後來改完一個遊戲場，人潮比過去增加2、3倍，所以北市後來也開始蓋，這個東西就是直接民眾有感、看得到建設，「柯文哲在第二任選台市長時，也一直講共融特色公園政績，大家都賣這個當政績！」
新科立委走馬上任 最想到教育及文化委員會
張雅琳關切青少年、兒少、兒少法、少子化等議題，對於未來最想要進入的立法院委員會，她直呼，當然是教育及文化委員會，畢竟她關注問題都在教育部，也曾與前立委張廖萬堅、綠委何欣純、吳思瑤、蘇巧慧等人，爭取遊戲場改建預算，這麼多年卻發現，學校會遇到尾款預算問題，後續的維護，使有些遊戲場都拉起封條、不能使用，兒童遊戲權因而受影響。
再來，張雅琳提到，孩子們在學校的「工時」很長、青少年自殺率高，她進立院很重要項目之一，就是爭取青少年休憩空間，比如滑板場，全台灣不到六座挑戰性滑板場，希望未來能爭取更多、遊戲設施休憩需求，同時傾聽青少年聲音。