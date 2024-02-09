NBA／超猛！暴龍隊不留Schroder 籃網交易大限前把Dinwiddie送走
根據美國《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，多倫多暴龍隊今（9）日傳出，交易掉後衛Dennis Schroder（施羅德）、Thaddeus Young，跟布魯克林籃網隊交易，籃網則是送出Spencer Dinwiddie，Schroder是德國國家隊當家控衛，而他歷經湖人、暴龍等隊，今年則是在交易大限前，被交易到籃網。
記者吳政紘/綜合報導
30歲的Schroder在季前與暴龍簽下兩年合約，但暴龍在交易換到Immanuel Quickley之後，選擇把他送走，Schroder在控球位置上空間被壓縮。Schroder原本跟暴龍隊簽下2年約，價值2600萬美元，並且成為暴龍先發控衛，但被交易後，也讓他重新在籃網隊找位置。
Dinwiddie已經是第二次被籃網隊交易，上次在2021年Russell Westbrook交易案之中，他本賽季場均僅12.6分、6助攻，相較前幾個賽季的表現都略顯下滑。籃網隊在過去20場比賽中輸掉了15場比賽，必須要有所改變。
Dinwiddie將於 4 月年滿 31 歲，目前正處於合約的最後一年。今年夏天他將成為一名不受限制的自由球員。
35歲的Thaddeus Young將重返籃網，他從2014-15賽季中期到2015-16賽季為籃網隊效力，總共打了101場比賽。本季他幫暴龍打了23場比賽，出場次數很少。
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