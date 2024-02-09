地基主超愛吃雞腿！除夕拜祂注意「1細節」　拜錯真的秒衰整個月

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「讓我想起來有一次拜地基主有切雞腿，那個月直接出車禍」、「很少看人家拜地基主雞腿有在切的耶！」、「真假的，也太離奇了吧？」、「我媽是說地基主只有一個，所以雞腿不用切，反正整隻都是祂的，會切塊通常是拜多位祖先、好兄弟時才要切」、「我也幫忙買過雞腿便當有切被罵的哈哈哈哈，我根本不懂」。
事實上，過去藝人熊熊（卓毓彤）也有分享過故事，透露自己第一次拜地基主時，也準備了兩個雞腿便當跟紙錢，乍看之下禮數都有做到，但後來也發現自己踩到祭拜地基主的雞腿不能切的禁忌，結果拜完地基主，熊熊竟然就摔倒，導致自己大年初一就跑到急診室去看傷，當時也掀起網友熱議。
民俗專家張旭初也解釋地基主「雞腿不能切」的原因，表示因為地基主不是好兄弟，拜好兄弟的雞腿，才可以切一塊一塊菜碗，拜地基主雞腿整隻，吃起來比較過癮，因為地基主只有1個，沒有2個的地基主。
🟡除夕拜地基主準備什麼？怎麼拜？
拜拜時間：午後到傍晚時間最佳，最晚不要超過下午5點。
準備金紙：刈金一支、小銀一支。
準敗供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿便當。
地基主拜拜禁忌：若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。
在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了！要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「春節生活資訊懶人包」相關新聞。