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地基主超愛吃雞腿！除夕拜祂注意「1細節」　拜錯真的秒衰整個月

▲每年除夕的時候，家家戶戶都要拜地基主，感謝祂保佑全家的平安，通常都會準備地基主最愛的雞腿。（圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）
▲每年除夕的時候，家家戶戶都要拜地基主，感謝祂保佑全家的平安，通常都會準備地基主最愛的雞腿。（圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）

記者張嘉哲/綜合報導

每年除夕的時候，家家戶戶都要拜地基主，感謝地基主保佑全家的平安，希望祂能保佑公司行號營運順利、闔家平安，而除了除夕之外，也會有人提前幾天或者在昨天小年夜拜！在供品方面，據傳地基主非常喜歡吃「雞腿」，因此許多人在拜地基主時，絕對都會準備雞腿便當或者速食店炸雞來祭拜。但是你知道嗎？拜地基主的雞腿「可是不能切的喔！」有網友就分享自己幫忙買供品遭到長輩謾罵，甚至有人因為拜了切塊雞腿，結果公司不順整整兩個月！

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過去就有網友在PTT貼文指出「我媽叫我去幫她跑腿，說中午要拜地基主要買雞腿便當，結果回來之後她超生氣，說拜地基主的雞腿不能切！又叫我去重買一次，雞腿有沒有切真的有差嗎？」；而另一位女網友則表示「公司每個月都會拜地基主，同事輪流要訂地基主最愛的雞腿便當，結果發生過兩次雞腿都被切過的情況，後來出包那兩個月公司狀況真的很差，不只網站掛掉，還出現原物料大短缺的問題，拜地基主雞腿真的不要亂切！」

▲拜地基主的雞腿不能隨意亂切，否則恐怕衰整個月，有不少網友出面分享，藝人熊熊也曾經誤踩禁忌，結果拜完就摔倒，大年初一到急診室報到。（圖/熊熊IG）
▲拜地基主的雞腿不能隨意亂切，否則恐怕衰整個月，有不少網友出面分享，藝人熊熊也曾經誤踩禁忌，結果拜完就摔倒，大年初一到急診室報到。（圖/熊熊IG）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「讓我想起來有一次拜地基主有切雞腿，那個月直接出車禍」、「很少看人家拜地基主雞腿有在切的耶！」、「真假的，也太離奇了吧？」、「我媽是說地基主只有一個，所以雞腿不用切，反正整隻都是祂的，會切塊通常是拜多位祖先、好兄弟時才要切」、「我也幫忙買過雞腿便當有切被罵的哈哈哈哈，我根本不懂」。

事實上，過去藝人熊熊（卓毓彤）也有分享過故事，透露自己第一次拜地基主時，也準備了兩個雞腿便當跟紙錢，乍看之下禮數都有做到，但後來也發現自己踩到祭拜地基主的雞腿不能切的禁忌，結果拜完地基主，熊熊竟然就摔倒，導致自己大年初一就跑到急診室去看傷，當時也掀起網友熱議。

▲除夕拜地基主通常都會準備雞腿便當，不過要記得雞腿要保持完整不要切塊，因為地基主家戶只有一個，不需要跟眾神分食，吃起來比較過癮。（圖/家常菜）
▲除夕拜地基主通常都會準備雞腿便當，不過要記得雞腿要保持完整不要切塊，因為地基主家戶只有一個，不需要跟眾神分食，吃起來比較過癮。（圖/家常菜）
民俗專家張旭初也解釋地基主「雞腿不能切」的原因，表示因為地基主不是好兄弟，拜好兄弟的雞腿，才可以切一塊一塊菜碗，拜地基主雞腿整隻，吃起來比較過癮，因為地基主只有1個，沒有2個的地基主。

🟡除夕拜地基主準備什麼？怎麼拜？

拜拜時間：午後到傍晚時間最佳，最晚不要超過下午5點。

準備金紙：刈金一支、小銀一支。

準敗供品：祭拜供品簡單為主，傳說地基主喜歡雞腿，可以準備雞腿便當。

▲不只雞腿便當，現在人圖方便，也會去麥當勞等速食店直接買現成的分享和回來拜地基主。（圖/家常菜）
▲不只雞腿便當，現在人圖方便，也會去麥當勞等速食店直接買現成的分享和回來拜地基主。（圖/家常菜）
地基主拜拜禁忌：若從小家中就沒有祭拜地基主的習慣，或是搬進新家後就沒有祭拜過地基主，那麼就不用刻意祭拜地基主，但若是曾經祭拜地基主，那麼之後就必須定期祭拜，不可隨便中斷祭祀。

在廚房找一平台或是在後門擺一個小桌子（方向由屋內向屋外祭拜），放上供品以及一雙筷子，點上三炷香請地基主享用，並祈求平安。等待一小段時間後，就可拿金紙向地基主拜拜、並請祂取用，再將金紙拿到金爐化掉，後將茶或酒灑到金爐就可以了！要特別注意的是，因為地基主為位階較低的神明，所以祭祀地基主的牲禮不可太過豐盛。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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