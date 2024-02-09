中國CPI連4黑！習近平「親上陣」安撫　學者：經濟衰退成不爭事實

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自結束新冠肺炎疫情封鎖以來，中國經濟一直慘淡，無法恢復疫情前水平。官方調查顯示，由於房地產低迷、地方政府債務激增，加上全球需求疲軟，信心依然疲軟，1月份工廠活動萎縮。
據《自由亞洲電台》報導，習近平在北京會見民主黨派、工商聯和無黨派人士等黨外人士，提及經濟狀況時，以很不平凡形容2023年，表示中國頂著外部壓力，實現經濟社會發展主要預期目標，並提出3點希望，特別點名全國工商聯，要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論，也希望他們要建言獻策。
《北京之春》榮譽主編胡平表示，中共一直強調實行多協商合作制度，所以每年中共領導層也會在春節前，與各民主黨派等黨外人士見面，強調中共領導的重要，以及按當時社會情況，再加入其他內容。
胡平表示，「現在中國經濟遇到這麼多困難，尤其是民營企業，可以想像民營企業家肯定怨氣很大，普遍失去信心。因此要格外提到民營企業，正因為中國政府沒有新招數，只有說這些空話來安撫人心。」
旅美經濟學者程曉農表示，習近平講話主要的對象是工商聯和其代表的民企界，借與黨外人士見面的機會，向民企表達指令，在經濟差時起穩定士氣作用。同時也是要個大民主黨派為唱好中國經濟光明論背書，杜絕任何人借民怨批評中央。
程曉農認為，現在已經到了習近平親自披掛上陣的局面，「就是習近平已沒有招了、沒有辦法，就因為黑暗，才要講光明。反過來說明一件事就是，民間包括這些所謂的共產黨豢養的團體當中，也有各種各樣的批評聲音，因為很快就要開政協和人大的會，所以這個會本身帶有堵嘴的味道，以後你們不許再亂叫！」
程曉農表示，中國的經濟數據有造假和水份，但也值得觀察整體趨勢，並以最新公佈的CPI和PPI持續下滑為例子，證明中國經濟衰退是不爭事實。程曉農稱，「中國現在已經不能夠用總體經濟學裡面的通縮通膨來解釋，只有經濟萎縮才會出現PPI和CPI同步下降。因為現在整個經濟狀況已經進入一種經濟緊縮的螺旋，方方面面互相箝制，會造成一種總體上都在收縮。它還沒有別的辦法的話，今後還要進一步下降。」
程曉農表示，中國目前的經濟狀況差和頻頻發債，難以再維持赤字不得超過3%警戒線的要求，預期今年兩會可能會修法，以便能提高赤字率。