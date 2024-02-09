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拜登持有機密文件案不起訴　特檢稱他為「記性不佳老人」

▲美國總統拜登(Joe Biden)。(圖:@POTUS)
▲美國總統拜登(Joe Biden)。(圖:@POTUS)

中央廣播電臺

一名美國檢察官在8日釋出的報告中指出，美國總統拜登(Joe Biden)將不會因為在2017年卸下副總統職務時持有國安敏感資料，而面臨刑事起訴。

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特別檢察官赫爾(Robert Hur)表示，在經過15個月的調查後，他選擇不提起刑事訴訟，因為拜登配合調查，而且可能難以將他定罪。

赫爾寫道：「拜登先生可能會像他在接受我們訪談時一樣，向陪審團展示他是一位富有同情心、善意、記性不佳的老人。」

赫爾的結論確保了拜登不會像他的2024年總統大選可能對手川普一樣，因為不當持有敏感政府文件而面臨牢獄之災。

但這起事件可能會讓81歲的拜登更加難堪，因為他要試圖說服選民他的年紀仍足以承擔額外4年的任期。拜登正尋求在個人道德與國家安全等議題上，與川普做出對比。

川普稱他所面對的4項刑事起訴是出於政治動機，其中包含他不當持有機密文件的起訴案。川普宣稱，拜登是這些州與聯邦起訴案的幕後黑手，但他沒有提出證據。

一個與川普陣營結盟的團體，緊咬赫爾對拜登記憶力的評論。

親川普組織「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)發言人菲佛(Alex Pfeiffer)表示：「如果你老到不用接受審判，那麼你就太老而無法擔任總統。」

赫爾寫道，拜登在接受檢方的訪問時，記憶力「明顯受限」。

拜登的律師說，拜登犯了無心之過，並沒有不當行為，並且配合調查。他們批評赫爾的越權。

拜登私人律師鮑爾( Bob Bauer)指出：「從一開始就很明顯，刑事起訴是毫無根據的」，「然而特別檢察官沒有克制住，避免過度調查。」

白宮法律顧問索柏(Richard Sauber)說，赫爾的報告包含「一些不精確且不恰當的評論」。

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