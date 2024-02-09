把握今天除夕夜！未來5年「大年三十」將暫時消失 天文館曝原因
今（9）日是除夕夜，明天就是大年初一，今天是農曆年的最後一天，也就是年三十（年卅）。不過並不是每次過年的除夕夜，都是大年三十，有時候12月只有29天，因此除夕夜也可能是「二九暝」。台北市立天文館解釋，這奇妙的現象跟月球運行有關，且今年過後，明年起的連續五年，除夕都是在農曆十二月廿九日，「年卅」將暫時消失！
記者何哲欣／台北報導
天文館解釋，農曆是基於月相變化制定的曆法，基準是「朔」發生的當日即訂為初一，但月相變化週期為29.53天，因此農曆有小月29天、大月30天之分，與陽曆不同的是，農曆大月、小月並非固定，而是隨實際月相而訂。以今年為例，朔發生2月10日的6時59分，為正月初一，前一日是農曆12月的第30日，因此除夕在臘月卅，但是2025年至2029年，農曆12月29日的次日即逢「朔」，臘月廿九也就取代了「年卅」而成為除夕。
天文館也說，有趣的是，2027年及2028年的大年初一，朔發生的時刻分別在2月6日23時56分及1月26日23時12分，但由於時區不同，同樣也會慶祝農曆新年的韓國此時已進入隔日的2月7日與1月27日，這造成連續兩年韓國的大年初一將會比台灣晚一天。若民眾於2027年2月6日或2028年1月26日台灣的大年初一飛往韓國，當天韓國仍是除夕，可在韓國再過一次農曆新年，彷彿坐上時光機回到過去，非常特別！
天文館說，其實「年卅」消失並不少見，以過去十年來說，2013年、2016年以及2022年都發生過臘月為小月，而未來十年中更有八年都沒有「年卅」，只有2030與2034年能把除夕稱為「年卅」。