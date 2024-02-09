過年「最旺3生肖」公開！賭運超強發財了　選錢包看你過年偏財運

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至於大家春節期間都喜歡到彩券行買刮刮樂，廖大乙也推薦最好是從辦公室或住家、東方、西方位置出門，比較有機會中獎；由於刮刮樂跟樂透都屬於偏財、陰財，因此不宜見天，所意味好選擇寺廟和教堂建築物的後方的彩券行購買刮刮樂或樂透。
廖大乙也提醒，在春節期間「龍」、「狗」、「牛」、「羊」的人在春節財運欠佳，容易有口舌之非，心情也會較煩躁，要把心定下來，凡事都要思考一下再出發，還有行車要小心。如果這些生肖民眾要破除不好的磁場，也可以穿戴紅色，藉此提升正能量。
除了生肖之外，塔羅牌艾菲爾老師也推出「心理測驗」，第一直覺從以下四個錢包圖當中選出一個錢包，測出你在春節期間的偏財運指數，快來看看自己的過年偏財運旺不旺！
A、咖啡色長夾
恭喜你！ 你的偏財指數高達200％！ 在農曆年期間，你的財運極佳，不管是打牌還是買彩票，都能獲得意想不到的收穫。 你的錢包裡擠滿了各種面額的鈔票，從小面額的零錢到大面額的百元鈔，讓你感覺彷彿中了頭獎一般。 你樂於跟親友分享你的好運，不僅讓他們感受到你的喜悅，也將喜悅擴散開來。 你的咖啡色長夾代表了你的穩重和實力，同時也吸引了更多的財富進入你的生活，讓你的財富不斷增長。
B、粉紅長夾
恭喜你！ 你的偏財指數有99％！ 在農曆年期間，你也有相當不錯的財運，只要稍微用點心，就能賺到一筆可觀的錢。 你的錢包裡裝滿了許多零錢和小面額的鈔票，這讓你可以隨時應付各種場合，而不會感到困擾。 你也喜歡和親友一起玩樂，享受農曆年的氣氛，這種團聚的時刻讓你感到無比快樂。 你的粉紅色長夾代表了你的甜蜜和浪漫，同時也吸引了更多的愛情進入你的生活，讓你的生活更加充滿溫馨和甜蜜。
C、黑色短夾
你的偏財指數是50％！ 在農曆年期間，你的財運相對來說比較平淡，既不會虧損太多，也不會賺太多。 你的錢包裡放著幾張大面額的鈔票和一些卡片，讓你可以隨時支付各種費用，生活上不會出現太大的困擾。 你也以理智的方式控制自己的開支，不會因為一時衝動而亂花錢。 你的黑色短夾代表了你的低調和保守，同時也保護你免受不必要的麻煩，讓你的生活更加穩定。
D、紅色口金包
你的偏財指數是30％！ 在農曆年期間，你的財運相對較差，容易因為一時衝動而虧損許多錢。 你的錢包裡只裝著幾張小面額的鈔票和一些硬幣，讓你覺得自己很貧困。 這種情況也影響了你與親友的相處，常常因為金錢問題而爭執。 你的紅色口金包代表了你的衝動和冒險，雖然帶來了一些刺激，但也增加了更多的風險和挑戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。