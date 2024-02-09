盧秀燕認豬肉瘦肉精為個案 許淑華：徐巧芯等人自打臉
台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出，台中市長盧秀燕則說，真相已大白，認同為單一個案。對此，台北市議員許淑華表示，一堆利用食安急著造謠抹黑的政治人物是否該認錯道歉？
記者陳佩君／台北報導
針對台糖豬肉驗出瘦肉精風波，許淑華表示，盧秀燕明確表示，台糖梅花肉片含瘦肉精一事是「個案」，連盧秀燕市長都認為沒有必要繼續在此「個案」事件上耗費更多社會資源，也證明徐巧芯等人的說法都是自打臉，在年節前夕造謠台灣豬肉有問題，其心可議。
「還有一堆利用食安急著造謠抹黑的政治人物是否該認錯道歉？」許淑華說，問題的來源仍需查明，看看過往的腳尾飯事件、高端疫苗、宇昌案等，有心政治人物為了政治利益，不停抹黑用心的台灣專業人士，這些每天為保護我們食品安全而辛勤工作的人，卻無端端被陷入政治爭鬥和指責。
許淑華感嘆，請問之前的造謠人士，要不要給那些無辜被捲入政治漩渦的基層食安人員以及豬肉攤商一個公道？「因為你們的無端抹黑，在理當充滿團圓氣氛的年節前，卻讓台灣社會人心惶惶」。
許淑華批評，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，她要再次強調，國家的立法委員是要為民眾「謀福祉」，而不是屢次使用政治操作欺騙社會大眾。