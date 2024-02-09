佳世達陳其宏不畏罹癌帶領轉型創新　身兼書法高手親筆龍年問候

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在成功大學傑出校友介紹中，描述台灣電子組裝業之前面臨全球供應鏈的低價衝擊，傳統的營運模式勢必要有所調整，因此他擘畫「2022年高附加價值事業營收過半」的願景，以聯合艦隊策略，將佳世達視為集團資源平台，鎖定醫療、AIoT、5G網通事業擴張併購投資，為集團導入新血。
他將佳世達定位為資源整合平台，帶領佳世達成為全球第二大液晶顯示器及全球第一大DLP投影機製造廠，啟動佳世達大艦隊的價值轉型策略，推動佳世達集團營收成長翻倍、獲利增加五倍，展現顯著的價值轉型成果。
然後亮麗數字背後也有辛勞，46歲的陳其宏罹患了鼻咽癌，他曾對外表示，「碰到了也沒辦法，那時候才意識到工作時間太長，沒有平衡，所以2014年開始，推廣集團5點下班，要Working Smart。」同時他也要求公司同仁養成午休的習慣，在他的帶領下，佳世達2020年合併營收突破1917億元，連續三年獲得亞洲最佳企業雇主獎，列入台灣高薪100指數成份股。
陳其宏帶領集團之外還有一個身分，就是書法高手，他曾說人活在世上，總會遇到不如意，這時候會靠著寫書法來轉換心情，雖然沒有特別臨摹的字帖，但曾認真研究過清朝康熙、雍正、乾隆三位皇帝的書法，而他自己則是偏好于右任。
陳其宏會在辦公室擺上一套文房四寶，說自己有時候心情煩悶時就會來寫兩筆，有時候寫楷書、有時候行書，沒有一定，就是想到什麼寫什麼，寫著寫著一張就完成了，等於轉換一個心情，再去開下一個會議，書寫的同時，可以讓心情沉澱，做事也比較有效率。而每年過年他都會親自寫春聯送給員工，書寫新年問候給客戶好友們，希望傳達平安吉祥之意。
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