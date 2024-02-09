龍年添財運／聚寶盆要放對地方　春聯貼法、時辰一次看

佳世達陳其宏不畏罹癌帶領轉型創新　身兼書法高手親筆龍年問候

▲佳世達集團董事長陳其宏是集團轉型創新的總舵手，他也是書法高手，習慣在會議與會議之間或是心情煩悶時提筆沉澱心情。（圖／取自佳世達官網）
▲佳世達集團董事長陳其宏是集團轉型創新的總舵手，他也是書法高手，習慣在會議與會議之間或是心情煩悶時提筆沉澱心情。（圖／取自佳世達官網）

記者許家禎／台北報導

佳世達集團董事長陳其宏是集團轉型創新的總舵手，他將佳世達定位為資源整合平台，推動佳世達集團營收成長翻倍、獲利增加五倍，展現顯著的價值轉型成果。不過，其實他曾經罹患鼻咽癌，之後要求公司同仁Working Smart，推廣員工養成午休的習慣、5點準時下班。而他還有一個書法高手的身分，行書、楷書都寫，習慣在會議與會議之間或是心情煩悶時提筆沉澱心情。

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陳其宏是成功大學電機系畢業，2001年取得美國Thunderbird商學院國際管理碩士學位，曾任東元電機研發部主任，1991年以研發工程師的身份加入明基（佳世達前身）後，便參與各項新產品開發工作，一路擔任管理要職，包括明基映像管顯示器研發部門主任、明基映像管顯示器研發部門主任、明基數位媒體事業群總經理、明基產品技術中心總經理等，在研發與管理的綜合經歷使他成為擔負佳世達轉型重任的最佳人選。

在成功大學傑出校友介紹中，描述台灣電子組裝業之前面臨全球供應鏈的低價衝擊，傳統的營運模式勢必要有所調整，因此他擘畫「2022年高附加價值事業營收過半」的願景，以聯合艦隊策略，將佳世達視為集團資源平台，鎖定醫療、AIoT、5G網通事業擴張併購投資，為集團導入新血。

他將佳世達定位為資源整合平台，帶領佳世達成為全球第二大液晶顯示器及全球第一大DLP投影機製造廠，啟動佳世達大艦隊的價值轉型策略，推動佳世達集團營收成長翻倍、獲利增加五倍，展現顯著的價值轉型成果。

然後亮麗數字背後也有辛勞，46歲的陳其宏罹患了鼻咽癌，他曾對外表示，「碰到了也沒辦法，那時候才意識到工作時間太長，沒有平衡，所以2014年開始，推廣集團5點下班，要Working Smart。」同時他也要求公司同仁養成午休的習慣，在他的帶領下，佳世達2020年合併營收突破1917億元，連續三年獲得亞洲最佳企業雇主獎，列入台灣高薪100指數成份股。

陳其宏帶領集團之外還有一個身分，就是書法高手，他曾說人活在世上，總會遇到不如意，這時候會靠著寫書法來轉換心情，雖然沒有特別臨摹的字帖，但曾認真研究過清朝康熙、雍正、乾隆三位皇帝的書法，而他自己則是偏好于右任。

陳其宏會在辦公室擺上一套文房四寶，說自己有時候心情煩悶時就會來寫兩筆，有時候寫楷書、有時候行書，沒有一定，就是想到什麼寫什麼，寫著寫著一張就完成了，等於轉換一個心情，再去開下一個會議，書寫的同時，可以讓心情沉澱，做事也比較有效率。而每年過年他都會親自寫春聯送給員工，書寫新年問候給客戶好友們，希望傳達平安吉祥之意。

▲佳世達集團董事長陳其宏親自提筆書寫龍年問候。（圖／佳世達提供）
▲佳世達集團董事長陳其宏親自提筆書寫龍年問候。（圖／佳世達提供）

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