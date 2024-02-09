小年夜發400字自省文 柯文哲：反省改進認真工作是基本態度
民眾黨主席柯文哲小年夜深夜突然上傳「小年夜的反省」400字文章，他感慨過去一年，是他人生重大挑戰，是否參選2024、何時宣布、副手人選、選戰主軸、每一項都是重大抉擇。他也感謝在選戰中，團隊與支持者全心的付出，但他也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定。
記者邱新博／台北報導
柯文哲表示，傳統習俗中，小年夜是過年大掃除的最後時機，其實不只物理環境，心理空間更要清掃，過去一年，是他人生重大挑戰，是否參選2024、何時宣布、副手人選、選戰主軸、每一項都是重大抉擇，「我感謝在這場戰役中，團隊與支持者全心的付出，但我也在自省，個人是否做出了那些錯誤的決定。」
柯文哲引述孔子名言「六十而耳順」表示，意思是要好話壞話都能聽進去，達到「順不輕喜，逆不乍怒」，深入權衡後，再做正確的判斷。這聽起來很簡單，但是不容易。他也只能開放態度，聆聽各界意見，但選戰期間大量且混亂的資訊灌入，要不偏聽又能去蕪存菁，的確很難；然而凡事反求諸己 ，這就是他未來要給自己的功課。
柯文哲最後表示，反省改進、認真工作，是他們的基本態度，他堅持要打一場不一樣的選戰，堅持小額募款、堅持創新、堅持道德底線，無論怎麼被打，也不會故意設計害人。「我相信在這場民主洗禮後，台灣政壇注入新的活水，喚起更多公民意識、與對政治的熱情與嚮往」，龍年，我們繼續努力，願龍抬頭，人民豐收。