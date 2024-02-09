決心深耕台中！蔡壁如證實接到台中市府派令　15日就任市政顧問

與沈伯洋20年前照曝光！蘇巧慧憶過年「蹭飯學弟變立院同事」

▲蘇巧慧臉書po出20年前與沈伯洋一同吃飯的照片。（圖／蘇巧慧臉書）
▲蘇巧慧臉書po出20年前與沈伯洋一同吃飯的照片。（圖／蘇巧慧臉書）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委蘇巧慧在臉書分享20年前的照片，談到以前在美國念書時，因物價太高，都會和朋友們買食材回宿舍自己煮，而現在的民進黨不分區立委沈伯洋也會帶著白飯來「蹭飯」，沒想到20年後，「我們從舍友變成立院同事」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇巧慧在臉書表示，以前在美國念書時，因物價太高，都會和朋友們買食材回宿舍自己煮，到了農曆過年前，也一定會自己做幾道家常料理，多少彌補一些思鄉情緒，包含蘇家獅子頭、涼拌小黃瓜、麻婆豆腐、螞蟻上樹，簡簡單單，和幾個朋友一起吃頓團圓飯。

蘇巧慧回憶，有個住在同棟宿舍的學弟和他室友，不只是年節固定「飯咖」，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現，還會說「我們白飯有多煮，要不要一起吃」、「最近治安不好，我們來幫忙看門」。

蘇巧慧說，本來以為他們只是剛好都只帶白飯，後來發現他們真的只會煮白飯，而她和當年這位「蹭飯」學弟，20多年後，「我們從舍友變成立院同事，沈伯洋依然只會煮白」。

該篇貼文也釣出沈伯洋留言說，「附帶一提，那個夾頭髮的，應該不是我的，頭髮太長了沒錢剪頭髮」；蘇巧慧則稱，「放大看看那個Hello Kitty ，當然，是我的夾子啊，連夾子都被你拿去用了！」。


推薦3座特色公園！張雅琳曝投入改造契機「孩子要對柯文哲抗議」

盧秀燕認豬肉瘦肉精為個案　許淑華：徐巧芯等人自打臉

韓國瑜春聯太搶手喊到破千　議員直呼：我的韓院長被幹走了

任內最後一次農曆年談話　蔡英文向國人致謝「團結就能守護國家」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞