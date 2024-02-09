過年打麻將「連莊不能上廁所」！泌尿醫曝嚴重後果：恐要送急診
過年期間不可或缺的元素就是打麻將，尤其冷氣團來襲，與其出門受風吹，更多民眾傾向留在室內，不過長時間待在牌桌上要小心了，書田診所泌尿科主任醫師周固表示，若因打麻將久坐、加上長期不解尿，可能導致「尿液儲留」，嚴重恐釀牌局結束後，連尿都解不出來，出現尿液逆流、泌尿道感染等症狀，恐怕需要送醫急診，建議民眾應2小時就固定排尿一次，別為了連莊賺大錢犧牲自己的健康。
記者張志浩／綜合報導
周固說明，人體腎臟每分每秒都在產生小便，當打麻將注意力都在牌桌上，有想解尿的感覺時，通常已經憋了一段時間，以男性為例，如果為了連莊或牌桌禁忌不去上廁所，膀胱會不斷膨脹放鬆，括約肌也會為了不讓尿液滲出不斷收縮。
周固表示，當人體已經感受到必須小便時，可能會導致括約肌放鬆困難，並感到「膀胱明明脹脹的，卻尿不出來」的不適感，此時就會造成尿液儲留，需要送至急診，也容易併發尿液逆流，影響腎功能。
女性方面，周固也提醒，女性排尿主要靠骨盆腔的肌肉（括約肌），相較於男性多了一道攝護腺阻力，女性在長時間憋尿的情況下，更容易讓括約肌收緊，導致尿液儲留，更要留意的是，女性的膀胱容量比男性少20c.c至40c.c，因此憋尿的傷害更大，尿液儲留可能還需要透過導尿緩解，甚至有可能讓細菌經由尿道進入，造成泌尿道感染。
周固總結，身體發出想排尿的警訊有2階段，第一是儲存量到達120c.c至150c.c時，第二是儲存量到達幾乎極限時，男性大約是400c.c至420c.c，女性則是380c.c至400c.c，2階段「膀胱都已經處膨脹狀態」；因此建議過年打牌時，因事先和親朋好友談好「定期上廁所」的條件，至少2小時就要上一次，牌局進行時，也應避免攝取過多的茶類、酒精，讓身體徒增負擔。