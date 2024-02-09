除夕別敗光新年好運！「10大禁忌」趕快看　12生肖這樣做旺一整年

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小孟老師也提到，禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦。
📍除夕10禁忌一次看
1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財
2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉
3. 忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處理，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神，因而使人倒楣。
4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年
5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運
6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。
7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。
8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。
9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。
10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月
此外，小孟老師也分享12星座在金龍年旺一年的除夕小細節。
📍12生肖除夕這樣做旺一年
鼠：老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊象徵地洞就能將躲避兔年所有衰事，迎向龍年。
牛：牛吃草，因此要草來助運，建議除夕當天在房間45度角處放一盆假草或草的列印紙張，就能在龍年發大財，趕走兔年衰運。
虎：虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕當天找5個石頭放在床邊睡覺，就能”石”來運轉，把兔年所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。
兔：狡兔有三窟，因此除夕當天屬兔的朋友建議放三個碗在床頭，每個碗都要放1元.5元.10元.50元硬幣，代表是三個財寶穴，就能碾壓兔年，邁向龍年。
龍：除夕當天中午在水龍頭或飲水機喝水，除夕午時水喝下500c.c.觀想飛龍在天，就能讓你擺脫兔年所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。
蛇：屬蛇的除夕當天找7片葉子來泡澡，因為蛇為屬沼澤森林，晚上7：00將7片葉子拿來泡澡就能擺脫兔年所有衰運。
馬：馬得王傳令，除夕當天找個小旗子放在床頭櫃或者書桌上，旗子放到初五在收起來能揮掉兔年衰運，並在龍年呼風喚雨。
羊：屬羊的人外型白淨美麗，因此在除夕當天打扮漂亮入睡或者擺放白色衣物在床邊就能擺脫兔年厄運。
猴：猴子爬樹木，除夕當天找個開運竹或者10根筷子，擺放在客廳或者床的左右邊(男左女右)就能在龍年大發橫財。
雞：屬雞的人披彩衣，除夕當天建議買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位就能大放光彩。
狗：狗忠於人，因此只要在除夕當天，用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。
豬：豬吃雜糧，除夕當天中午或下午放一碗糯米或白米到廚房或房間，等初一後再將米丟棄，就能丟棄兔年所有厄運，迎向龍年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。