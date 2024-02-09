7-11過年不想輸台彩！「刮刮樂只送不賣」　頭獎鑽戒、100萬送6天

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而這款刮刮樂非常的有誠意，除了有機會得到商品兌換券以及購物金外，還能抽大獎電動機車、1克拉鑽戒，甚至是100萬OPEN POiNT點數，等於抽到就是拿到100萬元！仔細看該張刮刮樂，一共分為三個區域，第一個區域是商品兌換券以及購物金的區域，有機會直接免費獲得一串衛生紙、哈根達斯迷你杯、美式咖啡等商品；而購物金部分從1元、5元、222元、1000元不等。
第二個區域則是有機會刮出「星巴克分享券買一送一」，或者是超商的飲料、零食買2送2的優惠，也是相當的不錯。重頭戲就是第三區域的中獎序號！民眾刮開區域之後會獲得一組序號，2月25日以前上官網登錄序號就能參加抽獎，獎項將會在3月5日以前透過直播抽出，最大獎是一克拉鑽戒，市價37.3萬，另外還有光陽lonex S7R 電動機車，市價也逼近10萬元。
除了上述獎項之外，7-11殺紅眼加碼再加碼，在除夕到初五連續六天，天天都會送出OPEN POiNT點數100萬點，總計600萬點大放送（等於600萬元），每天會在晚上8時公佈中獎序號於官方FB社團，有刮刮樂的民眾要核對登錄序號區14碼以及右下角7碼流水號確認是否中獎，中獎的用戶，點數可以使用到2025/12/31日止。
《NOWnews》記者實際到信義區7-11門市查看，店員已經把刮刮樂掛在天花板上面，經詢問店員需要購買什麼才有資格得到「刮刮樂」，店員透露不包括「任何優惠票券消費、行動支付折扣，以及隨取卡、香菸、點數卡、虛擬商品等等」，其他一般商品大致上都可以，包括微波食品、麵包、糖果零食、飲料。而這個刮刮樂「只送不賣」，在過年期間去7-11其實非常容易湊到222元，所以要拿到並不難。以下也替大家整理這次7-11「超吉刮刮卡」的抽獎獎項，有興趣的人過年趕緊衝了！說不定幸運兒就是你哦！
🟡頭獎：周大福1克拉鑽戒（市價373,000元） ，共1名
🟡特獎：光陽lonex S7R 電動機車（市價98,000元） ，共1名
🟡貳獎：迪士尼經典系列米奇米妮999.9黃金工藝精品擺件一組（市價120,000元） ，共1名
🟡參獎：星宇航空台北/日本雙人來回機票（市價35,000元），共5名
🟡肆獎：周大福50分鑽戒（市價107,000元），共1名
🟡伍獎：周大福30分鑽戒（市價67,000元） ，共1名
🟡陸獎：iPhone 13（256G）（市價21,900元），共3名
🟡加碼獎：2月9日至2月10日，天天送出「OPEN POiNT點數100萬點」