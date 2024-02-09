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NBA／Lillard拚三分球大賽衛冕！最大對手是Brunson與Haliburton

▲Damian Lillard拚三分球大賽衛冕！最大對手是Brunson與Haliburton。（圖／美聯社／達志影像）
▲Damian Lillard拚三分球大賽衛冕！最大對手是Brunson與Haliburton。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA全明星周將於2月17日於印第安納溜馬主場波利斯拉開序幕，根據近日公布參加三分球大賽的可能名單，包括地主球星Tyrese Haliburton、密爾瓦基公鹿Damian Lillard和Malik Beasley、猶他爵士Lauri Markkanen、紐約尼克Jalen Brunson、克里夫蘭騎士的Donovan Mitchell與費城76人Tyrese Maxey。

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根據《The Athletic》記者Shams Charania指出，目前確定參賽的有Tyrese Haliburton、Damian Lillard、Malik Beasley、Jalen Brunson與Lauri Markkanen，此外《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski也表示，Donovan Mitchell與Tyrese Maxey都承諾將參加三分球大賽。


其中上季拿下三分球大賽冠軍的Damian Lillard本屆也有參賽，力求三分球大賽2連霸，Lillard今年轉隊至公鹿，賽季繳出場均24.9分和34.7%的外線命中率，遠低於他生涯的37.1%的三分命中率，雖然本季外線命中率不如預期，但仍是奪冠呼聲最高的選手。


此外，Tyrese Haliburton與Jalen Brunson被認為是本屆三分球大賽中，Damian Lillard最大的競爭對手，Haliburton生涯三分球命中率為40.5%，本賽季則是39.8%，不過在上賽季最終敗給Lillard，Jalen Brunson賽季三分命中率為41.3%，最被看好能擊敗Lillard的選手。


值得一提，本屆回歸傳統東、西區對決模式，每支隊伍仍維持12名球員，隊長則是透過球迷票選中的前5名先發球員當中決定。

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