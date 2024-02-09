板橋警察認證「非常重」貓咪回家了！飼主曝本名 真實體重曝光
日前新北市板橋區有民眾在自家陽台發現一隻貓咪，隨後送往當地海山分局江翠派出所交由警方協尋主人，而警方在臉書「我是板橋人」社團發出協尋文，特徵之一卻寫著「非常重」，引發全台網友笑翻，所幸最後貓咪身上掃出晶片，主人也在小年夜帶著「非常重」貓咪回家團圓過年，而牠的本名也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
2月7日在新北市板橋區，有民眾在自家陽台發現一隻貓咪，隨後將牠送往當地江翠派出所，請警方協尋主人，警員先在當地社團「我是板橋人」發文講述貓咪特徵為「公貓，親人，無配件，非常重」，其中「非常重」的描述更意外掀起全台網友關注。
隨後「非常重」貓咪由新北動保處接手，立刻出現20多組人想要認養牠，而最終動保處檢查貓咪後，發現牠身上有植入晶片，也立即通知飼主，並因為疏於照顧讓寵物走失開罰飼主3千元，飼主也在昨（8）日早上立刻接「非常重」貓咪回家過年。
最後飼主也在論壇D卡上發文，感謝鄰居與警方的幫助，同時分享「非常重」貓咪本名叫做「吐司」，品種是英國短毛貓，快滿一歲的牠實際體重為6公斤，「沒有到非常重啦」。
不少網友笑稱「感謝非常重的貓咪讓我在過年前笑到瘋掉，貓貓們跟大家都過好年吧」、「一歲六公斤應該算真的重吧」、「原來不是阿嬤養的」。