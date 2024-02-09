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黃子佼性騷擾案和解！女網紅只要求公開做這件事　一毛錢都不想拿

▲黃子佼性騷擾案和解，受害女網紅唯一條件曝光，一分賠償金都不拿。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼性騷擾案和解，受害女網紅唯一條件曝光，一分賠償金都不拿。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）去年6月被女網紅揭發性騷擾，本人拍影片認錯道歉，接著自殘送醫，出院後神隱1個月，後來選在老婆孟耿如生日前夕，寫下21625字長文懺悔。消失演藝圈半年多的佼佼，近日突然公開發文對女網紅道歉，女方昨（8）日透過粉專分享當前心境，「新的一年替自己加油打氣...會越來越好的」，也透露和黃子佼和解的唯一條件。

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▲2023金片子大賽代言人黃子佼。（圖／台北市電影委員會提供）
▲黃子佼被爆出性騷擾後，工作全面停擺，至今8個月。（圖／台北市電影委員會提供）
女網紅放上穿套裝的全身照，寫下：「新的一年替自己加油打氣！相信只看著未來和遠方，良善待人、努力生活，會越來越好的，也衷心期盼，孩子們未來的世界會有更多美好。」她說自己生活依舊，「法國這裡沒有農曆年節，我出門上班去啦！」祝福大家新年快樂。

▲黃子佼、詹姆士代言眼鏡（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼積極和所有被害人談和解。（圖／記者陳明中攝）
女網紅的經紀人表示，黃子佼多次主動透過律師聯繫，希望能和受害人談和解，女網紅只開出一項條件，「公開誠心誠意的道歉」，婉拒賠償精神撫慰金。據了解，黃子佼同時也積極向其他被害者提出和解條件，盡力彌補自己犯下的錯誤。

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