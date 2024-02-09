NBA／Kobe愛妻解惑「老大」雕像動作 「各位有意見也沒辦法」
洛杉磯湖人今（9）日在已故傳奇Kobe Bryant妻子Vannesa Bryant宣布下，正式揭開「老大」Kobe Bryant首作紀念雕像，在過去一段時間內球迷都在猜測，「老大」將會以哪個動作來設計雕像，在今（9）日答案揭曉，Kobe Bryant高舉右手食指動作，該動作正是「老大」創下生涯單場最高得分81分時所做出，此外妻子Vannesa Bryant更表示，「這些動作都是Kobe自己挑選的，你們有意見我也沒辦法。」
記者張志宇／綜合報導
由妻子Vannesa Bryant揭露Kobe Bryant首作紀念雕像，並在致詞時打趣說道，「根據我所知，這些動作都是Kobe自己選的，如果你們有任何意見，那我也沒辦法。」
此外妻子Vannesa Bryan也在演講中透露，「未來在湖人主場將會有3座Kobe Bryant的雕像，未來還有兩座將是Kobe身穿24號球衣，與和女兒Gianna Bryant再一起的雕像。」
昔日一起拿下3連霸的Shaquille O’Neal也在NBA的節目上透露，「如果能讓我完成一個心願，我希望現在能當面聊聊，並給予他最大的祝福。」Shaquille O’Neal與Kobe Bryant在1996年開始一同並肩作戰，兩人合作8個賽季中，每一年都至少打到季後賽第二輪，其中還有4年打進總冠軍賽，並於2000～2002年締造三連霸。