睡覺忘記愛貓還在房外！牠暴怒吼叫飼主 貓奴嚇傻：你養哥吉拉？
貓貓脾氣可是不好惹的喔！一名飼主養了一隻貓咪，習慣都會跟愛貓一起睡覺，結果某天在準備睡覺時，突然發現門外傳來吼叫聲，原來自己忘記把愛貓帶進房間，貓貓因此殺到房門外開始嘶吼鬼叫，不過影片曝光之後，許多愛貓的貓奴越聽越不對勁，直呼「你是養哥吉拉？」笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家中養了一隻可愛的貓咪，本來都會習慣一起睡覺，感情非常的好，而某天她從客廳回到房間準備睡覺時，聽到門外傳來愛貓的叫聲，這才發現自己把貓貓放在客廳忘記帶回房間了，讓她急忙起身趕著要去開門。
結果才跟心裡想說「趕快來開門，不然有得叫了」，門外愛貓從一開始溫馴的喵喵叫，突然變成狂暴嘶吼，主人一聽笑到不行，音頻高到就像是嬰兒的哭聲一樣，讓主人哭笑不得的說「不就是把你關在房間門外一下嗎？有必要罵這麼難聽！」開門後愛貓也瞬間恢復正常，輕聲細語的「喵」一聲，就走往床上。
影片曝光之後，不少愛貓的貓奴全部傻眼「不是啊，你是養哥吉拉喔？」、「不看影片會以為你在家暴小孩」、「我家的也是，我只要進去廁所，叫得像我進的是棺材死了一樣」、「我家的貓也是這樣超好笑」、「真的快笑死了，換成講話應該是一整串的髒話」。不過也有人表示「這是國外別人的貓叫聲，拉音軌配影片做成的逗趣影片吧！」也有網友表示自家貓咪真的會狂暴嘶吼，叫聲真的非常尖銳。