瘦肉精風暴！農業部「肉品市場豬隻毛髮檢驗」80件樣本結果出爐
針對台中市政府抽驗豬肉產品檢出低劑量西布特羅一事，農業部自接獲消息立即啟動多面向偵測作為，今（9）日再新增完成「肉品市場豬隻毛髮檢驗結果」，共80件樣本皆未檢出。農業部累計553件樣本皆未檢出瘦肉精，為此農業部表示將持續擴大檢驗台糖所有在養肉豬場及肉品市場，替國人把關，目前國產豬肉安全無虞請國人安心選購。
記者許家禎／台北報導
台中市政府2月2日公布抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm與規定不符，之後與衛福部食藥署共同複驗仍含有西布特羅0.002ppm，但其他檢驗目前都未檢出瘦肉精西布特羅。
農業部指出，至今全國已累計553件樣本皆未檢出瘦肉精，其中台糖在養肉豬場的豬隻血清毛髮和飼料，以及同批肉品，皆未檢出。農業部表示，各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，農業部將和衛生單位持續就牧場端跟市場端加強監測，共同守護食品安全，請國人安心選購優質國產豬肉。
台糖昨日也再次重申，從沒有使用瘦肉精。同時，不同部會、不同縣市的檢驗也都是未檢出瘦肉精，為何台中這盒肉有此問題，台糖公司也希望快速釐清。
由於台糖公司已回收同批肉品，台糖表示，公司已於7日晚間發函台中市食藥處，請求該處協助檢驗同批次梅花肉品，相關檢驗費用則由台糖負擔，只要台中市食藥處同意協助，台糖將派員將肉品送達，年假也隨時配合。另外，年假之後台糖也將委請第三方檢驗。