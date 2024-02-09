李亦伸專欄／NBA球員交易論輸贏！獨行俠扣分、雷霆與太陽加分

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雷霆拿下黃蜂201公分小前鋒Gordon Hayward，黃蜂得到Tre Mann、Davis Bertans、Vasilije Micic+兩個次輪籤。
雷霆知道球隊需要補經驗、小前鋒、場上第三穩定得分點，甚至做為戰術第二、第三持球點，Gordon Hayward無疑是最完美人。儘管Gordon Hayward不是全明星，但場均14.5分、4.7籃板、4.6助攻，三分命中率3成6，投籃命中率4成7還是非常合格小前鋒。
Gordon Hayward可以經常成為場上第二持球點，擁有創造空間能力和單打處理球直覺，雷霆也需要一個穩定第三得分點，戰術第二傳球點和轉移串連黏著劑，34歲Hayward加入一支有爭冠實力球隊，對這名老將是恩賜。
雷霆這筆操作只送出一、二線替補和兩次輪，就能得到一名球隊最需要側翼，可以持球、能創造空間、還可以自主得分，大大加分。
除了核心戰力提升，更重要的雷霆還有補強人員空間和薪資操作優勢，這筆交易展現的是雷霆管理階層智能和操作、選材能力。
跟雷霆不同的是獨行俠，獨行俠這兩筆操作我認為是為改變而改變，基本上不但沒有加分，可能還會扣分。
獨行俠拿下巫師中鋒Daniel Gafford，送出二線替補中鋒Richaun Holmes+一首輪。再從黃蜂換來P.J. Washington+兩次輪，送出前鋒Grant Williams、後衛Seth Curry+一個受保護首輪。
208公分Daniel Gafford身高、能力、功能，跟獨行俠現有兩名長人Dwight Powell、Maxi Kleber幾乎相差無幾，作用和能力極為有限，能不能得到上場空間都是問題。至於獨行俠最欠缺的小前鋒或3D鋒衛，也不是大前鋒P.J. Washington可以填補，獨行俠少了Seth Curry，對小牛三分外線和牽制力，反而可能帶來真正需要時的傷害和折損。
獨行俠這兩筆交易我認為扣分，一來無助於改變戰術、打法、防守，二則沒有明顯加分，這是獨行俠老闆之一Mark Cuban一慣作風，不變就是死，那就小修小補一下，作用不大。
獨行俠球權和戰術、佔有率打法依舊集中在Luka Doncic、Kyrie Irving兩大球星身上，Tim Hardaway Jr.就是另一張打爛仗王牌奇兵，任何配角、角色球員進入獨行俠都需要跟著三名核心球員做出調整和改變，新加入獨行俠這幾個角色、功能球員很難起到改變獨行俠團隊作用。
太陽、籃網、灰熊三方交易也有影響，太陽從籃網得到前鋒Royce O'Neale、從灰熊得到David Roddy，補上兩名側翼，太陽犧牲三個次輪+四個板凳輪換邊緣角色球員。太陽做出防守端、對位、速度上的改變提升，同時挪出兩個名額，可以在接下來自由市場撿漏。
太陽能變得更完整嗎?有可能，Royce O'Neale是一名優質3D，能對位防守三個位置，又有拉開空間能力，用來搭檔太陽三巨頭是完美提升，這是一筆加分操作。
NBA今年球員交易截止日少了大風大浪，但小修小補倒是有不少驚奇和創意，接下來就看教練操作，教練執教實力和用人將會決定季末最後兩個月聯盟爭冠生態。
我最喜歡雷霆操作，Gordon Hayward能不能為雷霆帶來更多驚喜，值得期待。