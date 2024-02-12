走春首選！蘇巧慧邀「台美小姐」　體驗鶯歌老街、樹林網美餐廳

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蘇巧慧說，鶯歌老街充滿各種特色店家，除了可以看見風格各異、深具藝術感的陶瓷作品，還可以品嘗在地美食，從網美甜點店到排隊小吃通通都有，有吃又有拿，所以每到假期就可以看見鶯歌老街充滿熱絡人潮。
除了逛鶯歌老街外，兩人也實際體驗「陶瓷雕刻」手作課程。蘇巧慧表示，其實鶯歌老街不但可以欣賞陶瓷藝術作品，還可以體驗各種DIY手作課程，像是手拉坏、彩繪，甚至是雕刻陶瓷，實際體驗製作陶瓷的過程，才能真正認識鶯歌陶瓷的美，並分別在陶瓷碗盤上刻出新年新希望，蘇巧慧刻出一隻恐龍，祝福大家「龍易幸福、好運龍來」，杜若薇則是一筆一筆刻畫出台灣，希望新的一年台灣可以「萬物興龍、平安幸福」。
體驗完陶瓷雕刻DIY，蘇巧慧接著帶杜若薇前往樹林相當熱門，假日一位難求的迷你農場親子餐廳「紅磚園邸」，蘇巧慧表示，這間餐廳改建自紅磚老屋，不但有台灣建築的歷史感，餐廳外更有戶外庭院空間，可以體驗餵食水豚，到了室內還有可愛的狐獴陪用餐，非常有趣。
蘇巧慧招待杜若薇不手軟，接連點了「三味雞肉醬客家桔醬麵」、「嫩肩牛泰式紅咖哩麵」、「炙燒明太子自然豬培根蛋乳麵」、「明太子奶油香煎鮭魚排麵」等多道料理。蘇巧慧說，這幾道料理乍看是西式的義大利麵，但其實都結合了台灣食材，透過中西合璧的料理方式，讓民眾可以體驗到不同風味，非常值得一訪。杜若薇也說，平常雖然很常吃義大利麵，但像是桔醬風味的雞肉串，也是第一次吃到，「非常彈牙而且爽口」。看到狐獴和水豚時，杜若薇更是驚呼不斷，因為平時很少看到水豚或狐獴，「感覺非常新鮮。」
在網美餐廳飽餐一頓後，蘇巧慧仍未放棄餵食杜若薇，繼續前往下一站樹林排隊美食「彭厝肉包」，蘇巧慧說，彭厝肉包是連在地人都愛吃的銅板小吃，皮嫩、肉餡更是鮮甜多汁，平常跑行程忙碌時，最愛外帶包子在車上吃。杜若薇表示，雖然以前在國外長大，但非常愛吃台灣包子，「尤其愛吃皮嫩的，皮是包子的精華。」有趣的是，杜若薇排隊購買肉包時，更挑戰全台語對話，台語之流利連老闆都豎起大拇指，端著剛出爐，還冒著蒸氣的肉包，杜若薇等不及便一口咬下，卻差點被滿滿肉汁燙到，讓蘇巧慧忍不住笑稱，在地人都知道剛出爐的肉包一定要小口小口吃，才能享受肉包的美味和肉汁的鮮甜。
蘇巧慧最後也讓杜若薇拿著彭厝肉包、鶯歌特色陶瓷，以及蘇巧慧的「國會成績特刊」作為伴手禮，讓杜若薇不但收穫滿滿，對此行滿意度破表，更直呼「我一定還會再回來，一定會推薦給身邊的朋友」。蘇巧慧表示，樹林、鶯歌其實有非常多隱藏景點，不論是情侶約會、家庭旅遊，都非常適合前來體驗人文風情與美食佳餚，希望大家可以趁著春節期間多出門走走，一起享受年節悠閒氣氛。