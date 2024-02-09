壓歲錢領到幾歲？韓國調查「就業前」都能收紅包 反映年輕人心聲
農曆春節到來，不僅是可以和親朋好友相聚的時刻，也能與家人共處美好的團圓時光。其中每年令小朋友期待的一刻，莫過於除夕夜能領到壓歲錢，不過每個家庭的習慣不同，壓歲錢究竟可以領到什麼時候呢？近來韓國有一項有關於「壓歲錢年齡」的調查顯示，絕大多數韓國人認為，一直到就業之前都能領壓歲錢。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國連鎖便利商店CU在本月9日時公布旗下APP「Pocket CU」針對收領壓歲錢年齡，向800名受訪者進行調查，其結果顯示，認為「到就業之前都能領壓歲錢」的回答佔比最多，達到34.7%。
次多的回答則為「未成年人都給」，佔了30.4%；有18.4%的受訪者認為「只要對方來拜年，無論年齡都會給」。另外，有6.7%的受訪者「只給小孩壓歲錢」。還有2.1%的受訪者則回答「收入高的應給收入少的壓歲錢」。
值得一提的是，不同年齡段人群對此問題的看法不盡相同。回答「就業前應收壓歲錢」的受訪者中，20多歲年輕族群佔比高達48%，反映出待就業青年的心聲；而在30多歲的受訪者中，有39%的人表示，壓歲錢應該是「收入多的人把錢送給收入少的人」；而目前40多歲、收入相對穩定的回答者中，有44%表示會把壓歲錢發給所有未成年人。