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活30年刮刮樂首中獎！孕婦「爽拿1萬」嗨翻　結局反轉：我要還錢

▲農曆春節到了！許多人也紛紛前往彩券行買刮刮樂拚手氣。（圖／記者林調遜攝）
▲農曆春節到了！許多人也紛紛前往彩券行買刮刮樂拚手氣。（圖／記者林調遜攝）

記者潘毅／綜合報導

農曆春節到了！許多人也紛紛前往彩券行買刮刮樂拚手氣，就有懷孕中的準媽媽，被家人慫恿買了刮刮樂，沒想到竟是30年人生中的第一次中獎，爽拿到1萬元獎金，但後續結局卻反轉，讓當事人大喊：「我要回去還錢」。

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「第一次刮刮樂中獎！」一位孕婦在論壇Dcard上發文分享喜悅：「活了30年一直都很平淡的我，在今年幸運的被求婚，也順利懷孕，未婚夫還升職」，今年則是她最後一次在娘家過年，也因為近期好運被家人慫恿選刮刮樂來玩。

▲懷孕中的準媽媽，被家人慫恿買了刮刮樂，沒想到竟是30年人生中的第一次中獎，爽拿到1萬元獎金，但後續結局卻反轉。（圖／取自Dcard）
▲懷孕中的準媽媽，被家人慫恿買了刮刮樂，沒想到竟是30年人生中的第一次中獎，爽拿到1萬元獎金，但後續結局卻反轉。（圖／取自Dcard）
沒想到過去30年都沒有偏財運的原PO，這次一選刮刮樂就中了1萬元大獎，讓她不禁讚嘆「覺得此生的幸運都用在這了！」她更提到，自己在刮的當下也有一對情侶買三張都未中獎，連老闆提醒他們有做公益就好，先打住。

隨後也有網友好奇1萬元大獎扣稅之後能實拿到多少，沒想到原PO看完立刻驚呼：「什麼！要扣稅嗎？路邊的身障人士賣家直接拿全額1萬給我耶，明天再回去找他（還錢）」。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲過年期間刮刮樂買氣大增，許多民眾在新的一年試手氣，期望能中到千萬大獎。（圖／記者林調遜攝）
事實上公益彩券中獎獎金超過新台幣5千元，應按給付全額扣取百分之二十，以現金或轉帳方式支付獎金者，需代扣千分之四印花稅，因此若是刮刮樂中了1萬元，實拿金額則是7960元。
 

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