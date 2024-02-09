活30年刮刮樂首中獎！孕婦「爽拿1萬」嗨翻 結局反轉：我要還錢
農曆春節到了！許多人也紛紛前往彩券行買刮刮樂拚手氣，就有懷孕中的準媽媽，被家人慫恿買了刮刮樂，沒想到竟是30年人生中的第一次中獎，爽拿到1萬元獎金，但後續結局卻反轉，讓當事人大喊：「我要回去還錢」。
記者潘毅／綜合報導
「第一次刮刮樂中獎！」一位孕婦在論壇Dcard上發文分享喜悅：「活了30年一直都很平淡的我，在今年幸運的被求婚，也順利懷孕，未婚夫還升職」，今年則是她最後一次在娘家過年，也因為近期好運被家人慫恿選刮刮樂來玩。
沒想到過去30年都沒有偏財運的原PO，這次一選刮刮樂就中了1萬元大獎，讓她不禁讚嘆「覺得此生的幸運都用在這了！」她更提到，自己在刮的當下也有一對情侶買三張都未中獎，連老闆提醒他們有做公益就好，先打住。
隨後也有網友好奇1萬元大獎扣稅之後能實拿到多少，沒想到原PO看完立刻驚呼：「什麼！要扣稅嗎？路邊的身障人士賣家直接拿全額1萬給我耶，明天再回去找他（還錢）」。
事實上公益彩券中獎獎金超過新台幣5千元，應按給付全額扣取百分之二十，以現金或轉帳方式支付獎金者，需代扣千分之四印花稅，因此若是刮刮樂中了1萬元，實拿金額則是7960元。