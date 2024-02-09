舒華過年病倒！中斷(G)I-DLE所有打歌工作 公司：讓藝人專心治療
南韓女團(G)I-DLE由Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華組成，5姝發行新專輯《2》回歸樂壇，〈Wife〉、〈Super Lady〉大獲好評，如火如荼展開宣傳打歌的她們，中途卻傳出舒華身體不適，公司「CUBE娛樂」在小年夜發緊急公告，表示舒華皆缺席日後行程，以專心治療為第一優先。
記者陳雅蘭／綜合報導
舒華上週五（2／2）感冒，公司一連3天發出公告，表示舒華將缺席簽名會；事隔5天，她的病情未好轉，小年夜再傳病號，令歌迷十分擔心。
「CUBE娛樂」發公告表示：「(G)I-DLE成員SHUHUA健康狀況及日後行程相關公告。SHUHUA近日因狀態不佳持續出現頭暈症狀，到醫院就診後醫護人員認為SHUHUA需要充分的穩定與休息。SHUHUA本人對繼續活動表達了強烈的意願，但我公司決定暫時中斷所有行程，讓藝人專注於穩定和治療，集中精力恢復健康。以上是考慮到藝人身體健康而做出的決定，希望粉絲們能夠諒解。關於今後變動的行程會另行進行通知。因突如其來的消息導致粉絲們擔心，我公司再次表示歉意。為了讓藝人能以健康的面貌與粉絲們見面，我公司將盡全力幫助藝人恢復狀態和健康管理。謝謝。」
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