年終獎金「公司分兩次發」！她見金額傻眼 前輩揭內幕：省錢神招
農曆春節到來，許多人都正在返鄉的路途上，拿著剛領到的年終獎金準備好過年。卻有上班族見到年終金額去年的一半，追問之下才得知「公司要分兩次發放」，另一半金額要等過完年再補發，讓她相當傻眼。而遭遇曝光後，立刻釣出前輩揭露內幕：「這是公司省錢神招」。
記者潘毅／綜合報導
「為何年終獎金只發一半？」一位上班族在論壇Dcard上發文大吐苦水，提到自己在知名連鎖企業上班，去年領了9千元年終獎金，但到今年卻只剩下一半，也就是4500元，讓她相當傻眼「是要怎麼過年？」
年終金額砍半也在基層中議論紛紛，最終店長出面解釋：「老闆說是董事長作業不及，所以先發去年一半，去年沒領年終獎金的等過完年再補發」，但這樣的解釋仍讓原PO擔憂：「該不會是沒錢發年終吧？」
遭遇曝光後，瞬間也引發不少網友熱議，更有前輩點出關鍵用意：「因為年後想離職的人很多，可能想利用這招省錢...」、「如果有人在中間離職了就拿不到第二段」、「年終還要分兩次發，以為自己是科技公司喔，但金額卻差距了兩個零欸」、「我之前科技業的年終，就是在6月、12月分段發放，3、9月則是累計年資，根本坐牢哈哈」。