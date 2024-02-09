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年終獎金「公司分兩次發」！她見金額傻眼　前輩揭內幕：省錢神招

▲有上班族見到年終金額去年的一半，追問之下才得知「公司要分兩次發放」，另一半金額要等過完年再補發，讓她相當傻眼。（示意圖／取自爆料公社）
▲有上班族見到年終金額去年的一半，追問之下才得知「公司要分兩次發放」，另一半金額要等過完年再補發，讓她相當傻眼。（示意圖／取自爆料公社）

記者潘毅／綜合報導

農曆春節到來，許多人都正在返鄉的路途上，拿著剛領到的年終獎金準備好過年。卻有上班族見到年終金額去年的一半，追問之下才得知「公司要分兩次發放」，另一半金額要等過完年再補發，讓她相當傻眼。而遭遇曝光後，立刻釣出前輩揭露內幕：「這是公司省錢神招」。

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「為何年終獎金只發一半？」一位上班族在論壇Dcard上發文大吐苦水，提到自己在知名連鎖企業上班，去年領了9千元年終獎金，但到今年卻只剩下一半，也就是4500元，讓她相當傻眼「是要怎麼過年？」

▲年終獎金、紅包。（圖/記者張嘉哲攝）
▲農曆春節到來，許多人都正在返鄉的路途上，拿著剛領到的年終獎金準備好過年。（圖/記者張嘉哲攝）
年終金額砍半也在基層中議論紛紛，最終店長出面解釋：「老闆說是董事長作業不及，所以先發去年一半，去年沒領年終獎金的等過完年再補發」，但這樣的解釋仍讓原PO擔憂：「該不會是沒錢發年終吧？」

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲年終獎金不是公司必須發放的，因此許多上班族看到入帳金額後，都選擇年後另尋高就。（示意圖／Pexels）
遭遇曝光後，瞬間也引發不少網友熱議，更有前輩點出關鍵用意：「因為年後想離職的人很多，可能想利用這招省錢...」、「如果有人在中間離職了就拿不到第二段」、「年終還要分兩次發，以為自己是科技公司喔，但金額卻差距了兩個零欸」、「我之前科技業的年終，就是在6月、12月分段發放，3、9月則是累計年資，根本坐牢哈哈」。

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