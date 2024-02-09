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過年不吃肥！「健康5招」搭配「我的餐盤」　龍年營養好運到

▲過年難免大魚大肉，國民健康署指出，可靈活運用「我的餐盤」均衡飲食的概念，適時補充水果及乳品類，另外也教大家如何「健康煮、均衡吃」5大招。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲過年難免大魚大肉，國民健康署指出，可靈活運用「我的餐盤」均衡飲食的概念，適時補充水果及乳品類，另外也教大家如何「健康煮、均衡吃」5大招。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

迎接2024青龍年，龍代表著尊嚴和智慧，更代表著好運和吉祥，家家戶戶迎新慶團圓，只是過年難免大魚大肉，國民健康署指出，可靈活運用「我的餐盤」均衡飲食的概念，適時補充水果及乳品類，才能滿足一天所需的營養，另外也教大家如何「健康煮、均衡吃」5大招：包括將油炸煎改為烘烤、多人共食肉類聰明攝取蛋白質、米糕換紫米、年菜多蔬菜、湯品冷卻撈油脂。

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第1招：多元烹調增變化

由於傳統的春節美食往往以油炸、油煎為主，因此，國民健康署建議民眾在製作年菜時，可以嘗試更多元的烹調方式，如烘烤、清蒸、汆燙等較沒有油或油煙的煮法。若將烹調方式改變，則可有效降低油脂攝取，吃得輕鬆少負擔，也能夠增加餐桌上的菜色變化。

第2招：優質蛋白聰明吃

年節期間經常攝取不同種類的肉類等，建議民眾可以與親朋好友分食共享，將同一份量的餐食，原來一個人單獨享用，變成兩人或多人共同食用（代表一人吃半份或更少份量的分食概念），一則避免吃的過量，二則有機會品嘗更多樣的美食佳餚。

菜色選擇時，建議以脂肪含量較低的鮮蝦、花枝、雞肉等，取代蹄膀、東坡肉等，並以天然食材取代高熱量、高鹽、高油之肉類加工製品，例如獅子頭等，也建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸等，可避免攝取過多的添加物或增加鈉的攝取等。

第3招：全榖雜糧選原態

全穀雜糧富含維生素B群、礦物質及膳食纖維，建議年菜中的米糕，建議替換為紫米、糙米、胚芽米，文獻指出每日攝取全穀雜糧 (約90g) 能夠有效降低約15%罹患高血壓的風險*1。

第4招：繽紛蔬菜巧搭配

建議民眾可以準備新鮮蔬菜，適量加入肉品或湯品年菜中一起烹煮，如湯品可以加入蘿蔔、茼蒿燉煮，肉品則可加入汆燙過的甜椒、綠花椰菜裝飾擺盤，新鮮蔬果能夠提供多元的植化素，提升抗氧化力外，也含有膳食纖維能夠促進腸胃蠕動。

第5招：湯品油脂勿忽視

國民健康署提醒民眾，放涼後的湯品料理常可見一層白色油脂凝固於表面，這不是精華而是暗藏油脂，其含量不容小覷，所以建議民眾在準備湯品時，亦可將湯品燉煮完成後，放置冷卻後，將上層油脂撈出再適度加熱，減少油脂攝取。


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