林襄《炸裂吧！女孩》迎總決賽公演！24位女神力拚「線上人氣獎」
專為台灣女孩打造的大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》，自去年12月9日開播至今話題不斷。包含林襄在內，一共24位女孩，經過120天極限挑戰、3場公演與1場粉絲見面會之後，確定在3月6日迎來總決賽公演。除了精彩表演，還有「線上人氣獎」究竟獎落誰家，備受矚目。
記者詹鎰睿／綜合報導
《炸裂吧！女孩》製作單位好看娛樂宣布，將在3月6日晚間7點迎來總決賽售票公演，地點位在台北和平籃球館，屆時會邀請3千位觀眾一同見證女孩們奇蹟的一刻。票價分別是：3000、2000、1300、800元，而購票現場參與的粉絲將會獲贈官方海報、歡送福利。VIP觀眾更能與女孩們合照，以及簽名海報、專屬小禮等福利。門票將於2月17日在KKTIX官網購票系統開賣。
《炸裂吧！女孩》由《全明星運動會》4連霸領隊錢薇娟擔任召集人，集結24位來自不同領域的女孩，總粉絲量超過600萬，歷經4個月、超過120天面對各式極限挑戰。藍隊「PEEKaBloo」：邱子芯、謝予容、姜巧文、林襄、關詩敏、張雅涵；紫隊「Purpiebomb」：李芷霖、孫尤安、廖苡任、莎莎、Dora、謝凱蒂；紅隊「Reddiebae」：盧以恩、吳心緹、莊錠欣、宋婉卉、各務禮美奈、林芷芸；黃隊「Sparkle」：梓梓、畇二 、Judy、珮含、草莓、于齊薇，共24位女孩終於迎來總決賽售票公演。
除了令人期待的24位女孩首度合體演出，現場還會公布歷經120天的浪LIVE線上人氣獎的最終得主，以及團體人氣獎冠軍，人氣冠軍最後是否會由啦啦隊話題女神林襄拿下，讓最終賽果備受大家矚目。
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