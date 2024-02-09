被檢察官稱「記性不佳」！拜登反駁後又口誤　分析：讓川普撿到槍

我是廣告 請繼續往下閱讀
拜登罕見在記者會上反擊檢察官說法，稱自己記憶力很好，被檢方問到長子過世的日期時，「我心想那不關他們的事」，否認自己不記得長子過世日期。然而，拜登在記者會上提到加薩地區問題時，又口誤把埃及總統塞西稱為墨西哥總統，許多川普支持者嘲笑拜登已經「老到不適合接受審判，顯然也老到不適合擔任總統」。
《衛報》報導分析指出，拜登獲得檢察官不起訴在司法程序上或許可以算作勝利，但恐怕將付出慘重政治代價，拜登團隊雖然迅速駁斥檢察官報告中關於拜登記性不佳的說法，認為這是檢察官越權發起的政治鬥爭，但不幸的是，拜登本人的不斷失言，讓團隊的反駁顯得蒼白無力。
拜登一週內已經兩度失言，將法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）誤稱為已於1996年逝世的密克朗（François Mitterrand），又將德國前總理梅克爾（Angela Merkel），口誤說成已逝的另位德國前總理柯爾（Helmut Kohl）。而就在拜登強調自己記性很好的同場記者會，他又將埃及總統口誤稱為墨西哥總統。
拜登拒絕了超級盃前接受電視訪問的機會，超級盃是美國最盛大的體育盛會，拜登選擇不在這樣的場合曝光，給外界的印象就是他的團隊為了避免他失言，不得不給予拜登各種保護。
《衛報》報導更以2016年民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的電郵門為例，當時聯邦調查局長柯米（James Comey）認為毋須對希拉蕊提出指控，稱希拉蕊的行為僅是「極度粗心」。柯米的說詞加深了外界對於希拉蕊舉止不當且擁有特權的印象，如今獲得不起訴的拜登可能也會步上希拉蕊後塵，雖然不用面臨官司但從此與「記性不佳的老人」劃上等號，對於力爭競選連任的拜登來說將是一場災難。