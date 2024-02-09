筋肉媽媽再婚！前夫2個月前就知情 大方祝福：想清楚就好
知名健身網紅「筋肉媽媽」去年離婚，爆出和前夫「筋肉爸爸」雙雙出軌的黑歷史，最後夫妻大和解，願意一起照顧家人，假日也會全家出遊共享天倫之樂，女方也迎來新戀情，她今（9）日宣布和新歡「毛毛手」閃電再婚，筋肉爸爸在社群平台發文，透露2個月前就知情，認為只要前妻想清楚就好，大方獻上祝福。
記者江芷稜／綜合報導
筋肉爸爸表示，筋肉媽媽2個月前說有事想找他討論，原來是再婚一事，「我還想是什麼事情，原來是他們想結婚。我說自己清楚想過都好，我都是祝福的！」他認為彼此雖不是夫妻，但現在是家人、工作夥伴、朋友，這些得來不易的關係，會引領著兩人繼續往前走。
筋肉媽媽離婚後沒有和前夫交惡，表現相當成熟，曾經中風生過大病的筋肉爸爸，如今看待一切都是風輕雲淡，他不介意前妻再婚，也不願旁人議論、猜測他的心態，所以主動表態，「我是完全接受這一切的安排，不喜歡有人在那臆測來臆測去，真的很無聊，比我說廢話還無聊」。
他幽默表示，現在都跟筋肉媽媽說，珍惜周遭講廢話的人，「因為如果他有一半時間在講廢話，代表他是你們身邊充滿開心的人。我現在九成以上在講白爛……」。筋肉媽媽也在他文章留言「你開心兒子開心，我們都會開心」，夫妻良好互動，獲得粉絲瘋狂按讚，形容這是最好的示範，即使分開還是祝福對方，這是最好的氣度與修養。
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